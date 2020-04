Opent Goffin nieuwe tenniscompetitie? “Op vijf weekends willen we telkens tien wedstrijden opvoeren” FDW

20 april 2020

06u39 0 tennis Het tennismilieu krijgt het stilaan op de heupen, nu elke officiële competitie is opgeschort tot minstens 13 juli. Daar in enkele landen de coronamaatregelen mogelijk worden afgezwakt, verspreidt de drang om exhibitiewedstrijden achter gesloten deuren te organiseren zich als een virus. David Goffin zou op 16 mei in Nice één van de eerste proefpersonen kunnen zijn.

Patrick Mouratoglou, de coach van Serena Williams, kwam afgelopen weekend met UTS (Ultimate Tennis Showdowns) met een idee op de proppen. Een reeks van 50 wedstrijden op zijn academie in Nice die op 16 mei van start zou moeten gaan met David Goffin (ATP 10) tegen de jonge Australiër Alexei Popyrin (103). “UTS is een kampioenschap dat het hele seizoen, en ook de jaren nadien, zal blijven doorlopen”, maakte Mouratoglou zich sterk op de website tennismajors.com. “Spelers zullen punten en geld verdienen en er zal een kampioen zijn.”

De Franse topcoach en commentator gaat er gemakshalve wel vanuit dat de maatregelen in Frankrijk op 11 mei worden versoepeld, waardoor tennisclubs weer mogen opengaan en spelers opnieuw kunnen reizen (binnen de landsgrenzen). “We willen op vijf weekends telkens tien wedstrijden opvoeren”, verduidelijkte Mouratoglou. “Iedereen zal op voorhand getest worden, dan moeten alle spelers veertien dagen in quarantaine en daarna testen we ze opnieuw. De wedstrijd zal zonder toeschouwers plaatsvinden en om veiligheidsredenen mogen ook geen coaches of familieleden mee op de baan komen. De spelers zullen op tegenoverliggende plekken van baankant wisselen. De ballenjongens zullen handschoenen dragen en elke speler krijgt eigen gemarkeerde ballen om mee te spelen.” De wedstrijden zouden ook live op tv of het internet komen.

Dat is ook het geval in Duitsland, waar al vanaf 1 mei in de regio Rijnland-Palts de Tennis Point Exhibition zou plaatsvinden. 32 wedstrijden (tussen voornamelijk Duitse profspelers) in vier dagen tijd, die zullen worden uitgezonden op het Amerikaanse Tennis Channel en waar tevens officieel op gegokt kan worden.

Nadal biedt onderdak

Rafael Nadal bekijkt het ondertussen minder vanuit een economische ooghoek, al is wat gratis reclame nooit ver weg, en hij wil zijn tennisacademie op Mallorca de volgende maanden als onderdak aanbieden voor ATP- en WTA-spelers, waarbij die onderling wat partijtjes zouden kunnen spelen die ook zouden uitgezonden worden. “Dit zou ons fit houden voor als de competitie wordt hernomen”, aldus Nadal.