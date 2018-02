Opelka kegelt titelverdediger Sock uit toernooi in Delray Beach Redactie

22 februari 2018

De Amerikaan Reilly Opelka (ATP 228) heeft voor een verrassing gezorgd op het ATP-toernooi in het Amerikaanse Delray Beach (hard/556.010 dollar). Opelka, die voor het toernooi een wildcard kreeg, versloeg in de tweede ronde titelverdediger en eerste reekshoofd Jack Sock (ATP 8) met 4-6, 7-5, 6-3. De 20-jarige Opelka sloeg 17 aces tegen zijn landgenoot. Hij staat voor de tweede keer in zijn carrière in een kwartfinale van een ATP-toernooi. In 2016 schopte hij het in Atlanta tot in de halve finale. Bij de laatste acht ontmoet Opelka de Duitser Peter Gojowczyk (ATP 64), die verrassend thuisspeler John Isner (ATP 18) uitschakelde. De setstanden waren 7-6 (7/3), 6-7 (4/7), 7-6 (7/5).