Opelka kegelt titelverdediger Sock uit toernooi in Delray Beach - Kirsten Flipkens niet opgewassen tegen eerste reekshoofd Cibulkova

Kirsten Flipkens (WTA 67) is er donderdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in de Hongaarse hoofdstad Boedapest (hard/250.000 dollar) .

De 32-jarige Flipkens moest haar meerdere erkennen in de vier jaar jongere Slowaakse Dominika Cibulkova (WTA 33), het eerste reekshoofd. Na 1 uur en 13 minuten gaf het scorebord de setstanden 6-4 en 6-2 aan.

In de onderlinge confrontaties met Flipkens leidt Cibulkova met 6-2. Het is van 2012 geleden dat Flipkens de Slowaakse kon verslaan.

Later op de dag neemt kwalificatiespeelster Ysaline Bonaventure (WTA 154) het in de tweede ronde op tegen het Kroatische achtste reekshoofd Donna Vekic (WTA 53). Ook nog donderdag dubbelen Flipkens en Bonaventure tegen elkaar. Flipkens vormt een duo met de Zweedse Johanna Larsson, Bonaventure met de Hongaarse Reka-Luca Jani.

Alison Van Uytvanck (WTA 80) plaatste zich woensdag voor de kwartfinales. Ze haalde het in twee sets van het Roemeense vijfde reekshoofd Mihaela Buzarnescu (WTA 39): 6-1 en 6-0. Bij de laatste acht ontmoet ze de winnares van het duel tussen de Slowaakse Jana Cepelova (WTA 114) en het Chinese tweede reekshoofd Shuai Zhang (WTA 34).

De Amerikaan Reilly Opelka (ATP 228) heeft voor een verrassing gezorgd op het ATP-toernooi in het Amerikaanse Delray Beach (hard/556.010 dollar).

Opelka, die voor het toernooi een wildcard kreeg, versloeg in de tweede ronde titelverdediger en eerste reekshoofd Jack Sock (ATP 8) met 4-6, 7-5, 6-3. De 20-jarige Opelka sloeg 17 aces tegen zijn landgenoot. Hij staat voor de tweede keer in zijn carrière in een kwartfinale van een ATP-toernooi. In 2016 schopte hij het in Atlanta tot in de halve finale. Bij de laatste acht ontmoet Opelka de Duitser Peter Gojowczyk (ATP 64), die verrassend thuisspeler John Isner (ATP 18) uitschakelde. De setstanden waren 7-6 (7/3), 6-7 (4/7), 7-6 (7/5).