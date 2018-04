Op naar derde WTA-titel? Elise Mertens plaatst zich na driesetter voor finale in Lugano XC

14 april 2018

18u01

Bron: Belga 0 Tennis Elise Mertens (WTA 20) heeft zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Zwitserse Lugano (gravel/250.000 dollar). De 22-jarige Limburgse, tweede reekshoofd in Zwitserland, haalde het in de halve finales in drie sets van de Wit-Russische kwalificatiespeelster Vera Lapko (WTA 130): 6-1, 4-6 en 6-4 na 2 uur en 6 minuten.

In de finale neemt Mertens het morgen op tegen de winnares van het duel tussen thuisspeelster Stefanie Voegele (WTA 119), die een wildcard kreeg voor het toernooi, en de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 61). Mertens staat in Lugano in haar vierde WTA-finale. In het Australische Hobart was ze twee jaar op rij (2017 en 2018) de beste, in Istanboel verloor ze vorig jaar de finale.

Voor Mertens is het een bijzonder drukke dag in Lugano. Omdat het speelschema danig verstoord is door veelvuldige regen moest ze vandaag eerst haar kwartfinale afwerken. Na een uitputtingsslag van meer dan 2,5 uur haalde ze het daarin in drie sets (6-4, 5-7 en 7-6 (7/0)) van de Duitse Mona Barthel (WTA 68). Aan de zijde van Kirsten Flipkens speelt ze later op de dag ook nog de halve finales van het dubbelspel. Het Belgische duo, het eerste reekshoofd, treft daarin de Tsjechisch-Kazachse tandem Kristyna Pliskova/Galina Voskoboeva.