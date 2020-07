Ook WTA-toernooi van Tokio vindt dit jaar niet plaats ABD

28 juli 2020

09u58

Bron: Belga 0 Tennis Het WTA-toernooi van Tokio, dat tussen 2 en 7 november in de Japanse hoofdstad op de planning stond, vindt dit jaar niet plaats wegens de coronacrisis. Dat heeft de organisatie van de Pan Pacific Open dinsdag gemeld.

Het toernooi van Tokio is het derde op Japanse bodem dat dit jaar in het water valt. Eerder werden ook het WTA-toernooi van Hiroshima en het ATP-toernooi in Tokio geannuleerd.

Het hardcourttoernooi, dat vorig jaar in Osaka werd gehouden en toen met de Japanse Naomi Osaka een symbolische winnares kreeg, was eerder al uitgesteld van september naar de eerste week van november. Vorige week werden alle tennistoernooien op het ATP- en WTA-circuit in China wegens de coronacrisis tot het einde van het jaar geschrapt.