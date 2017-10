Ook Tomas Berdych zet punt achter tennisseizoen PL

17u28

Bron: Belga 0 AFP

Tomas Berdych (ATP 18) zal dit seizoen niet meer in actie komen. Dat maakte de 32-jarige Tsjech vandaag bekend. De voormalige nummer vier van de wereld is nog altijd niet hersteld van de hardnekkige rugblessure die hem al sinds Wimbledon hindert. Berdych wil nu rust nemen en zich op het volgende seizoen focussen. Eerder hielden ook de Serviër Novak Djokovic (ATP 7), de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 9), de Japanner Kei Nishikori (ATP 15) en de Canadees Milos Raonic (ATP 12) het seizoen al voor bekeken. De Schot Andy Murray (ATP 3), die sinds Wimbledon niet meer speelde, zal zijn comeback ook wellicht pas in 2018 maken.



Berdych had nog een kleine kans om zich te plaatsen voor de ATP World Tour Finals, die volgende maand in Londen plaatsvinden. Voorlopig zijn alleen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 1), de Zwitser Roger Federer (ATP 2), de Duitser Alexander Zverev (ATP 5) en de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 6) zeker van hun plaats op het toernooi met de beste acht spelers van het seizoen. De Kroaat Marin Cilic (ATP 4), de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 8), David Goffin (ATP 10) en de Spanjaard Pablo Carrena Busta (ATP 11) liggen in pole-positie om de resterende tickets te bemachtigen.