Ook Sharapova moet met blessure opgeven in voorbereidingstoernooi op de Australian Open DMM

04 januari 2019

09u24

Bron: Belga 0

Sharapova moet opgeven in Shenzhen

Maria Sharapova (WTA 29) kent geen probleemloze aanloop richting Australian Open. De 31-jarige Russin moest op het toernooi in het Chinese Shenzhen de handdoek gooien in haar kwartfinale tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 13).

Sharapova had de eerste set met 6-1 verloren en stond, nadat ze een medische time-out had gevraagd, 4-2 achter in de tweede toen ze besloot op te geven. De ex-nummer 1 had te veel last van de linkerdij. Ze speelde ook al met een ingetapete rechterschouder.

De Australian Open begint op 14 januari. Sharapova won het eerste grandslamtoernooi van het jaar één keer, in 2008. Vorig jaar strandde ze in de derde ronde tegen Angelique Kerber. In 2017 ontbrak de Russin door een dopingschorsing. Aryna Sabalenka, het eerste reekshoofd in Shenzhen, speelt om een finaleplaats tegen de Roemeense Monica Niculescu (WTA 99) of de Chinese Yafan Wang (WTA 70).