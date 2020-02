Ook Serena Williams onder de indruk van prestatie Clijsters YP

18 februari 2020

06u13 0

Kim Clijsters mag gisteren in Dubai dan wel de duimen gelegd hebben voor de Spaanse Garbiñe Muguruza, toch kreeg de Limburgse niet alleen in de buitenlandse pers lof toegezwaaid. Ook Serena Williams reageerde inmiddels via Twitter en ook de Amerikaanse stak haar bewondering niet onder stoelen of banken. “Echt waar, ik ben zo zo zo trots op Kim Clijsters. Je bent een inspiratiebron. Wow. Gewoon wow. Proficiat, je deed het geweldig", klonk het in haar tweet.

Serena weet natuurlijk wat het is om terug te keren op het hoogste niveau nadat ze mama was geworden. Zij beviel in 2017 van dochtertje Olympia en keerde een dik jaar later terug in het circuit. Ze telt momenteel 23 grandslamzeges en jaagt nog steeds op het record van Margaret Court. De Australische won er 24.

Seriously so so so proud of Kim Clijsters. You inspire me. Wow. Just wow congrats you did amazing. Serena Williams(@ serenawilliams) link

