Ook regen kan Federer niet afstoppen in Indian Wells, Djokovic en Zverev out - Exit Elise Mertens ook in dubbel

Halep laat zich niet verrassen

Simona Halep heeft zichop het WTA-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells geplaatst voor de achtste finales. De Roemeense nummer 1 van de wereld klopte de Amerikaanse Caroline Dolehide in drie sets: 1-6, 7-6 (7/3) en 6-2. Halep liep in de eerste set voortdurend achter de feiten aan, maar herstelde zich nadien en dwong alsnog de kwalificatie af. "Mijn mentale weerbaarheid en conditie hebben het verschil gemaakt", reageerde Halep, die het toernooi in 2015 op haar naam schreef. In de achtste finales treft ze de Chinese Wang Quiang (WTA 55), die de Française Kristina Mladenovic (WTA 15) in 6-1 en 6-2 uitschakelde en eerder afrekende met Elise Mertens.

Voor Petra Kvitova (WTA 9) zit Indian Wells erop. De Tsjechische verloor van de 16-jarige thuisspeelster Amanda Anisimova (WTA 149) in twee sets: 6-2 en 6-4. "Ik kan niet geloven dat ik gewonnen heb", verklaarde Anisimova. "Kvitova is veruit de beste tegenstandster die ik ooit in de ogen keek." In de volgende ronde ontmoet ze de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 5), die de Chinese Zhang Shuai (WTA 33) afhield (7-5, 5-7 en 6-3).

Federer door na regenonderbreking

Roger Federer (ATP 1) heeft zich geplaatst voor de derde ronde op het ATP-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/7.972.535 dollar). De Zwitser klopte de Argentijn Federico Delbonis in twee sets: 6-3 en 7-6 (8/6). De wedstrijd was zaterdag begonnen, maar werd in de tweede set onderbroken door de regen. Pas zondag kon de partij hervatten. Federer won Indian Wells al vijfmaal. Vorig jaar rekende hij in de finale af met zijn landgenoot Stan Wawrinka.

Alexander Zverev (ATP 5) kende minder geluk. De 20-jarige Duitser verloor van de Portugees João Sousa (ATP 85) in drie sets: 7-5, 5-7 en 6-4. Eerder overleefde ook Novak Djokovic (ATP 13), bij zijn rentree na zijn elleboogoperatie van begin februari, de tweede ronde niet. De Serviër verloor verrassend van de Japanner Taro Daniel (ATP 109) in drie sets: 7-6 (7/3), 4-6 en 6-1.

Mertens ook out in dubbel

Elise Mertens (WTA42 in het dubbel) en de Nederlandse Demi Schuurs (WTA 31) hebben zondag hun wedstrijd verloren in de tweede ronde van het dubbeltoernooi van Indian Wells. Mertens (22) en Schuurs (24) verloren van de Spaanse Lara Arruabarrena en Arantxa Parra Santonja in 3 sets: 6-7 (2/7), 6-2 en 10-7. De wedstrijd duurde bijna anderhalf uur.

In het enkelspel raakte Mertens (WTA 22) ook al niet verder dan de tweede ronde. Na de uitschakeling van Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens in de eerste ronde in het enkel, van Yanina Wickmayer in de tweede ronde, en van Flipkens in de eerste ronde van het dubbel, zijn er geen Belgen meer vertegenwoordigd op het prestigieuze tornooi in de VS. Ruben Bemelmans (ATP113) verloor zondag van de Argentijn Leonardo Mayer (ATP 47) in de tweede ronde.

"Lucky loser" Bemelmans out na twee sets

Ruben Bemelmans (ATP 113), die eerder op de dag werd opgevist om de zieke Kei Nishikori (ATP 25) te vervangen, is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de derde ronde van het Masters 1.000-toernooi in Indian Wells (hardcourt/8.909.960 dollar). Bemelmans verloor na een dik uur tennis in twee sets (6-4 en 6-1) van de Argentijn Leonardo Mayer (ATP 47). Het was hun tweede ontmoeting. In 2013 gaf Mayer in het begin van de tweede set op in zijn partij tegen Bemelmans op de Challenger in Bergen. De Limburger is de enige Belg op de hoofdtabel in Indian Wells. David Goffin gaf eerder al forfait door een aanslepende oogblessure.