Ook Nick Kyrgios haakt af voor ATP-toernooi in Rotterdam

07 februari 2019

17u24

Bron: Belga 0 Tennis Nick Kyrgios (ATP-66) zal het ATP-toernooi van Rotterdam volgende week niet spelen. De 23-jarige Australiër heeft te veel last van een knieblessure. Kyrgios is al de vijfde publiekstrekker die afzegt. Eerder lieten de Duitser Alexander Zverev (ATP-3), de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-24), de Fransman Richard Gasquet (ATP-27) en de Brit Kyle Edmund (ATP-29) al verstek gaan.

"Nick speelde een dubbelpartij om het herstel te testen, maar dit bleek nog niet voldoende te zijn", verklaarde toernooidirecteur Richard Krajicek donderdag. "Om die reden kan hij ook dit jaar niet in actie komen in Ahoy." Vorig jaar haakte Kyrgios ook al vanwege fysieke problemen en in 2017 gaf hij de voorkeur aan een bezoekje aan de All Star-wedstrijd in de NBA boven spelen in Ahoy.

Door de afmelding van Kyrgios wordt de Nederlander Robin Haase (ATP-54) zonder wildcard toegelaten tot het hoofdtoernooi, de vrijgekomen uitnodiging gaat naar zijn landgenoot Tallon Griekspoor (ATP-213).