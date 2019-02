Ook Mertens verliest haar enkelmatch in Fed Cup-duel tegen Frankrijk, Cornet brengt haar land 0-2 voor TLB

09 februari 2019

19u33

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0 Tennis Ook Elise Mertens (WTA 21) heeft haar enkelspel verloren op de eerste dag van het Fed Cup-duel tussen België en Frankrijk. Mertens moest verrassend haar meerdere erkennen in Alizé Cornet (WTA 51). De Française haalde het in twee sets: 6-7 en 2-6, waardoor Frankrijk leidt met 0-2.

Na de nederlaag van Alison Van Uytvanck tegen Carolina Garcia van eerder vandaag zat er toch wat druk op de ketel voor Elise Mertens. Maar daar trok de Limburgse zich aanvankelijk weinig van aan. Mertens liep meteen 2-0 uit, maar Cornet gaf zich niet zomaar gewonnen. Het nummer 51 van de WTA-ranking knokte zich in de partij en kwam meteen terug tot 2-2. Daarna moesten beide speelsters telkens vol aan de bak om hun opslagspelletjes te behouden.

In het negende spelletje van de eerste set kreeg Mertens zelfs zes kansen om door Cornets service te gaan, maar de Française kwam toch 4-5 voor. Cornet ontsnapte, maar bij 5-5 had ze toch prijs. Mertens kon nu wel een break forceren en mocht het dan afwerken op haar eigen service. Dat lukte echter niet. Cornet klom op 6-6 en de beslissing moest dus vallen in de tiebreak. Daarin toonde Cornet zich het koelbloedigst.

In de tweede set kwam Mertens 1-0 voor en ze kreeg ook kansen op, 2-0, maar Cornet kon opnieuw ontsnappen. En dat zorgde voor een vertrouwensboost bij de Française. Ze ging door de opslag van Mertens en bevestigde die break ook: 1-3. De situatie zag er steeds penibeler uit voor de Limburgse en toen Cornet uitliep tot 2-5 zakte de moed de Belgen helemaal in de schoenen. Cornet mocht de match uitserveren en dat deed ze ook: 2-6.

Morgen (vanaf 13u30) staan nog twee enkelpartijen op het programma, gevolgd door een eventueel beslissend dubbel. De Belgische selectie bestaat, naast Van Uytvanck en Mertens, ook nog uit Kirsten Flipkens (WTA 53) en Ysaline Bonaventure (WTA 134). Frankrijk rekent, behalve op Garcia en Cornet, ook nog op Pauline Parmentier (WTA 55), Kristina Mladenovic (WTA 64) en Fiona Ferro (WTA 103).

De winnaar van het duel tussen België en Frankrijk neemt het tijdens het weekend van 20 en 21 april op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen Roemenië en Tsjechië, die komend weekend in Ostrava gespeeld wordt. De twee andere kwartfinales zijn Wit-Rusland versus Duitsland en Verenigde Staten - Australië.