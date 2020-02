Ook Louis Talpe zag Clijsters aan het werk in Dubai: “Dat komt wel goed, ze” RL/YP

14 februari 2020

Niet alleen veel Belgische tennissters in Dubai: ook Louis Talpe ging een kijkje nemen om te zien hoe het met Clijsters is gesteld. “Ik ben haar grootste fan, dus ik ben haar achterna gereisd”, grapte de acteur toen VTM Nieuws hem vroeg of hij speciaal voor de Limburgse naar Dubai was gekomen. “Nee, we zijn hier op een mini-huwelijksreis, dus kwamen we Kim maar even een bezoekje brengen.”