Ook Kirsten Flipkens strandt in tweede ronde in Auckland, alle Belgen zijn out

Kirsten Flipkens (WTA 76) is er vandaag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar).

In de tweede ronde verloor 'Flipper' in 1 uur en 13 minuten met 6-4 en 6-2 van de Sloveense Polona Hercog (WTA 100). Die had in de eerste ronde Alison Van Uytvanck (WTA 77) uitgeschakeld.

Getty Images Polona Hercog.

Eerder op de dag werd ook qualifier Ysaline Bonaventure (WTA 183) in de tweede ronde gewipt. Zij verloor met 6-4, 6-3 van de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 103).

In het dubbeltoernooi kenden de Belgen woensdag evenmin succes in de tweede ronde (kwartfinales). Bonaventure ging met de Zwitserse Viktorija Golubic met 6-3, 6-3 onderuit tegen de Japanse topreekshoofden Eri Hozumi en Myu Kato. Maryna Zanevska en haar Australische partner Arina Rodionova verloren met 6-4, 7-6 (7/1) van de Italiaanse Sara Errani en de Nederlandse Bibiane Schoofs.

Alle Belgen zijn uitgeschakeld op het ASB Classic.

Getty Images

Getty Images

Hopman Cup: Duitsland verslaat Canada in groep van België

Duitsland heeft vandaag een tweede zege geboekt op de Hopman Cup, het officieuze WK voor gemengde landenteams in het Australische Perth. In groep A, waarin ook België aantreedt, versloegen de Duitsers Canada met 3-0.

Angelique Kerber (WTA 21) haalde het met 6-1, 6-3 van Eugenie Bouchard (WTA 83). Alexander Zverev (ATP 4) was aansluitend met 6-4, 6-2 te sterk voor Vasek Pospisil (ATP 108). In het dubbel werd het 4-3 (4/2), 4-3 (4/2) voor de Duitsers.

Op de eerste speeldag had Duitsland met 2-1 gewonnen van België. David Goffin (ATP 7) en Elise Mertens (WTA 36) nemen het woensdag op tegen thuisland Australië, dat wordt vertegenwoordigd door Thanasi Kokkinakis (ATP 209) en Daria Gavrilova (WTA 25). Zij versloegen in hun openingsduel Canada met 2-1.

Op de slotspeeldag staan België/Canada en Duitsland/Australië op het programma. De groepswinnaar stoot door naar de finale.

