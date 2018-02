Ook kapitein Van Herck verwerpt hervorming Davis Cup - Wickmayer moeiteloos naar kwartfinales Redactie

28 februari 2018

20u40

Bron: Belga 0

Yanina Wickmayer bereikt probleemloos kwartfinales in Indian Wells

Yanina Wickmayer (WTA 116) heeft zich zonder veel problemen geplaatst voor de kwartfinales van het Challenger-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells (hard/150.000 dollar). Onze 28-jarige landgenote klopte in de tweede ronde de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 104) in tweemaal 6-3. De wedstrijd duurde een uur en tien minuten.

In de kwartfinales neemt Wickmayer het op tegen de winnares van het duel tussen de Nederlandse Richel Hogenkamp (WTA 107) en de Oekraïense Kateryna Bondarenko (WTA 84).

Wickmayer is op het toernooi ook nog actief in het dubbelspel. Aan de zijde van thuisspeelster Taylor Townsend treft ze in de eerste ronde de Poolse Magda Linette en de Zwitserse Viktorija Golubic.

Ook Belgische kapitein Johan Van Herck verwerpt hervorming

Johan Van Herck ziet de hervorming die de Internationale Tennisfederatie (ITF) wil doorvoeren aan het format van de Davis Cup niet zitten. "Dit voorstel is niet de oplossing", schrijft de Belgische teamkapitein op Instagram.

"Ja voor veranderingen, maar laat de ziel van deze prachtige competitie behouden blijven", schrijft Van Herck voorts. Eerder liet ook al Steve Darcis, 'Mister Davis Cup', via de sociale media weten tegen de hervorming te zijn. André Stein, voorzitter van de Belgische tennisfederatie, stelde zich na een gesprek met speerpunt David Goffin dan weer milder op. "De stemming is pas over zes maanden. We hebben dus nog veel tijd om over onze stem na te denken. Dan zullen we ook de details van hun project kennen", klonk het.

Volgens het voorstel van de ITF zou het officieuze wereldkampioenschap voor mannenteams vanaf 2019 aan het einde van het seizoen in één week tijd met achttien landen gespeeld worden.

Changes YES, but keep the spirit, soul of this beautiful competition, the Davis Cup! This proposal is NOT the solution. 97 Likes, 1 Comments - Johan Van Herck (@van_herck_johan) on Instagram: "Changes YES, but keep the spirit, soul of this beautiful competition, the Davis Cup! This proposal..."

Rafael Nadal geeft forfait voor Acapulco

's Werelds nummer twee Rafael Nadal heeft in laatste instantie forfait gegeven voor het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco (1.642.795 dollar). De 31-jarige Spanjaard verklaarde dat hij opnieuw last heeft van een blessure aan het bovenbeen.

"Tijdens mijn laatste training voor het toernooi had ik opnieuw last van de blessure die ik in Australië opliep", verklaarde Nadal. "De dokters hebben me de raad gegeven om niet te spelen, omdat ik de blessure zou kunnen verergeren."

Eind januari gaf Nadal ondanks een 2-0 voorsprong in een vijfde set tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP-3) op in de kwartfinales van het Australian Open. Sindsdien kwam hij niet meer in actie en moest hij de eerste plaats op de wereldranglijst aan Roger Federer afstaan.

Vorig jaar bereikte Nadal de finale van het Mexicaanse hardcourttoernooi. Daarin moest hij toen de duimen leggen voor de Amerikaan Sam Querrey (ATP-11). Nadal won het toernooi wel in 2005 en 2013, toen er nog op gravel gespeeld werd.

Nadal was eerste reekshoofd op het toernooi en zou in de eerste ronde aantreden tegen zijn landgenoot Feliciano Lopez (ATP-38). Die geeft nu de Japanse lucky loser Taro Daniel (ATP-107) partij.