Ook in Rotterdam lukt het niet: Goffin in eerste ronde onderuit tegen Fransman Monfils XC/TLB

12 februari 2019

16u38 0 Tennis De eerste ronde is de eindhalte geworden voor David Goffin (ATP 21) op het ATP-toernooi van Rotterdam. Onze 28-jarige landgenoot moest zijn meerdere erkennen in de Fransman Gaël Monfils (ATP 33), die het haalde in twee sets (6-7 en 5-7). Voor Goffin, die een moeilijke periode doormaakt en nog steeds geen coach heeft, is het een nieuwe opdoffer.

Bekijk hieronder het matchpunt

De Belgische nummer één kreeg een lastige openingsmatch in Rotterdam voorgeschoteld. Het achtste reekshoofd trof de Fransman Gaël Monfils, de nummer 33 van de wereld. Geen hapklare brok, maar wel een tegenstander waartegen de Luikenaar vertrouwen zou moeten kunnen opdoen.

De start van ‘La Goff’ was alvast veelbelovend. Onze landgenoot ging meteen door de opslag van de Fransman, maar moest het spelletje erna wel direct zijn service inleveren. Vervolgens hielden beide heren elkaar een tijdje in evenwicht, tot de Luikenaar bij een 4-4-stand een nieuwe break forceerde. Goffin kon zo serveren voor de set, maar de Luikenaar liet het na om zijn kans te grijpen. Monfils ging zowaar wederom door de opslag van ‘La Goff’. Een tiebreak besliste over de set, en daarin trok Monfils met 5-7 aan het langste eind.

Goffin geeft 4-1-voorsprong weg

Een nieuwe opdoffer voor Goffin dus, maar de Luikenaar begon wél goed aan de tweede set. Hij pakte twee keer relatief simpel zijn eigen opslag en bij 2-1 kreeg hij een kans om door Monfils' service te gaan. Dat lukte ook en meteen daarna klom onze landgenoot ook op 4-1. Monfils had wat last en dat speelde hem vooral parten bij de backhand.

Maar de flegmatieke Fransman gaf zich niet zomaar gewonnen. Monfils klom op 4-2 en ging daarna zelfs door de opslag van Goffin - het derde breakpunt was het goede. Gemiste kans voor de Belg, die helemaal reden had om te balen toen Monfils terugkwam tot 4-4. Het werd wel nog 5-4 voor Goffin, maar bij 5-5 werkte hij een dramatisch opslagspelletje af. Het werd 5-6 voor Monfils, die de kans om de match uit te serveren niet liet liggen. In de tweede ronde wacht voor de Fransman een duel met de ervaren Italiaan Andreas Seppi (ATP 40).

Darcis bereikt achtste finale in Cherbourg na opgave van De Greef

Steve Darcis (ATP 313) heeft zich geplaatst voor de achtste finales op het Challengertoernooi in het Franse Cherbourg. De 34-jarige Darcis zag in de tweede ronde de 26-jarige Arthur De Greef (ATP 209) opgeven. De Greef was als vijftiende reekshoofd vrij in de eerste ronde. Hij gooide de handdoek na 6-1-verlies in de eerste set. In de achtste finales speelt ‘Shark’ tegen de Italiaan Raul Brancaccio (ATP 419) of de Duitser Yannick Maden (ATP 112), het tweede reekshoofd.

Bemelmans omzeilt eerste klip in Cherbourg

Ruben Bemelmans (ATP 134) heeft zich gekwalificeerd voor de achtste finales van het Challengertoernooi in Cherbourg. In de tweede ronde versloeg hij de Spanjaard Carlos Taberner (ATP 309). Het werd 3-6, 6-1 en 6-2 na 1 uur en 28 minuten.

Bemelmans was als vierde reekshoofd vrijgesteld in de eerste ronde. Om door te stoten naar de kwartfinales, moet de Limburger voorbij de Fransman Alexandre Muller (ATP 338) of diens landgenoot Nicolas Mahut (ATP 197).

Of De Greef morgen kan aantreden in het dubbelspel, is nog afwachten. Hij vormt een duo met Bemelmans. Zij staan in de eerste ronde tegenover de Zwitser Luca Margaroli en de Spanjaard David Vega Hernandez, het derde reekshoofd.