Ook Goffin kan Zverev niet stoppen: kwartfinale eindhalte in Rome Filip Dewulf

19 mei 2018

01u05

Ook David Goffin (ATP 10) kon Sascha Zverev (ATP 3) niet stoppen (4-6, 6-3, 3-6) in de kwartfinale van de Internazionale BNL d'Italia in Rome. Maandag is hij wel de nummer negen van de wereld en klaar voor Roland Garros.

Met dank aan Maria Sharapova – 3h11 nodig om voorbij Jelena Ostapenko te geraken – en Novak Djokovic – 2h21 om zich van Kei Nishikori te ontdoen – konden David Goffin en Sascha Zverev pas om 23h aan hun kwartfinale beginnen op een nog steeds goed gevulde Campo Centrale – zelfs ex-topvoetballer Francesco Totti was nog gebleven! – van het Foro Italico.

Voor onze landgenoot zou dit derde duel met de 21-jarige Duitser geen sinecure worden daar zijn jonge tegenstrever aan een onwaarschijnlijke reeks van elf gewonnen matchen, én 22 sets, op rij bezig was. De titelverdediger in Rome won afgelopen week het ATP 1000-tornooi van Madrid en steekt in de vorm van zijn leven. Daartegenover stond wel dat de hard slaande en serverende Zverev mogelijk stilaan de vermoeidheid zou kunnen voelen na zo’n straffe serie overwinningen.

Het tweede reekshoofd liet dat in het begin van de wedstrijd echter niet merken. Met zijn sterke opslag – 69 procent aan eerste opslagen! – en stevige basisslagen duwde hij Goffin een eindje achter de baseline waardoor die nooit het tempo hoog genoeg kon houden of de slagenwisseling lang genoeg kon laten duren om de 1m98 grote Noord-Duitser te doen twijfelen. Zverev lukte een snelle break en keek in die eerste set niet meer om.

In set twee kregen we een ander verhaal. Goffin had nu meer in de pap te brokken, er slopen wat foutjes in het Duitse sloopwerk en de Luikenaar stoorde de ver achter de baseline kamperende Zverev met vernuftige dropshots. Op een half uurtje tijd zette hij de score in evenwicht. Dat eerste setverlies sinds de tweede ronde in München enkele weken terug leek een teken aan de wand te zijn: de rally’s werden langer, Goffin deelde meer en meer de lakens uit en Zverev oogde met de minuut vermoeider. De tifosi genoten zelfs op dit late uur wel van het opgediste spektakel. De 27-jarige Waal nam een break voorsprong (3-2) maar dat bleek de adrenalineprikkel die Zverev nodig had. Hij schakelde een versnelling hoger, zocht zijn laatste reserves en speelde ineens zeer goed tennis. Met sprekend gemak serveerde hij uiteindelijk deze partij net voor 1 uur ’s nachts uit.

9de plaats op wereldranglijst

Door de nederlaag van Pablo Carreno Busta eerder op de dag wist Goffin zich reeds verzekerd van de negende plaats op de wereldranglijst op maandag. Daardoor is hij het achtste reekshoofd op Roland Garros, waar Roger Federer (ATP 2) niet meedoet, en dat scheelt normaliter wel een beetje qua loting en het ontwijken van de grote kanonnen.

Met zijn gravelprestaties – kwartfinale Monte Carlo, halve finale Barcelona, kwartfinale Rome – moet hij met een redelijk goed gevoel die laatste voorbereidingsweek richting Parijs ingaan. Daar zal deze nederlaag tegen de man in vorm, ook al zal die toch een beetje pijn doen, niets aan veranderen.

Nog dit: Zverev speelt in de halve finale vandaag tegen Marin Cilic (ATP 5) terwijl aan de andere kant Rafael Nadal en Novak Djokovic voor een plaats in de finale strijden.