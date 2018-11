Ook Federer door naar laatste vier op ATP Finals LPB

15 november 2018

23u00

Bron: Belga 0

Federer klopt Anderson en bereikt als groepswinnaar halve finals

Roger Federer (ATP 3) heeft zich geplaatst voor de halve finales van de ATP Finals in Londen. De Zwitser klopte in de derde groepswedstrijd Kevin Anderson (ATP 6) in twee sets: 6-4 en 6-3. De wedstrijd duurde 1 uur en 18 minuten. De Zuid-Afrikaan was eerder al zeker van zijn stek bij de laatste vier.

Federer had aan een set genoeg om door te stoten naar de halve finales. De Zwitser won de partij, waardoor hij als groepswinnaar verder tennist. Federer jaagt een zevende titel in de seizoensfinale na. Hij won het toernooi met de beste acht tennissers van het seizoen al in 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 en 2011. In 2012, 2014 en 2015 was hij runner-up.

De Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 8) en de Japanner Kei Nishikori (ATP 9) zijn in dezelfde groep uitgeschakeld. Thiem had eerder vandaag in twee sets (6-1, 6-4) gewonnen van de Japanner.

Cilic verslaat Isner op ATP Finals, Djokovic zeker van halve finales

De Kroaat Marin Cilic (ATP-7) heeft in zijn tweede groepswedstrijd op de ATP Finals in Londen de maat genomen van de Amerikaan John Isner (ATP-10). Het werd 6-7 (2/7), 6-3, 6-4. Doordat Cilic een set prijsgaf, is 's werelds nummer één Novak Djokovic al zeker van zijn plaats in de halve finale. De Serviër versloeg de Duitser Alexander Zverev (ATP-5) met 6-4, 6-1 en eindigt met twee zeges zonder setverlies bij de eerste twee in de groep "Guga Kuerten". Morgen geeft Djokovic in zijn laatste groepswedstrijd Cilic partij en neemt Zverev het tegen Isner op.

Djokovic gaat voor een zesde zege in de seizoensfinale. Hij won het toernooi een eerste keer in 2008 en van 2012 tot 2015 vier keer op rij. In 2016 was hij runner-up.