Ook Eden Hazard supporterde mee: "Met finale van het WK in zicht, zou ik raad vragen aan Goffin"

Yes @david__goffin Come on Belgium 🇧🇪 #daviscupfinal Een foto die is geplaatst door Eden Hazard (@hazardeden_10) op 26 nov 2017 om 17:33 CET

Opvallende gast vandaag tijdens de finale van de Davis Cup: Eden Hazard. De aanvoerder van de Rode Duivels keerde op uitnodiging van RTBF nog een keertje terug naar het stade Pierre Mauroy, waar hij tussen 2005 en 2012 de kleuren van Lille verdedigde. “De match tussen Goffin en Tsonga was heel erg spannend, nog spannender dan een voetbalmatch”, zei Hazard. “Tennis is een individuele sport die erg verschilt van het voetbal, maar chapeau voor hun beiden. Goffin heeft de Belgen veel plezier bezorgd. Het is een beetje as een finale die beslist wordt met strafschoppen. Je kon de spanning aan beide kanten voelen, maar op het einde won Goffin. Met de finale van het WK 2018 in zicht, zou ik beter raad vragen aan hem”, grapte de dribbelkont van Chelsea nog.

“Het is lang geleden dat ik nog een keertje tennis gespeeld heb. Ik speelde vroeger vaak met vrienden als ik eens terug thuis was, want er was een tennisbaan niet ver van mijn huis. Of ik goed ben? Zeker niet zo goed als Goffin”, klonk het ook nog.