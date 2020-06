Ook bij Servisch tennistoernooi van Djokovic is er van social distancing nog amper sprake: “We moeten weer vooruit” DMM

13 juni 2020

14u41

Bron: Daily Mail 1 Tennis Neen, in Servië zitten ze nog maar weinig in met het coronavirus. Na de duizenden fans in de bekermatch tussen Partizan en Rode Ster Belgrado, zaten nu een duizendtal fans in het stadion voor de Adria Tour van Novak Djokovic.

Zelf heeft hij zijn bedenkingen bij een US Open in september, maar voor eigen volk kan Novak Djokovic wel weer vrolijk zorgeloos tennissen. De Serviër richtte een eigen Adria Tour op voor het goede doel. Tal van tennissers tekenden er gisteren present. Naast Djokovic verschenen ook Zverev, Thiem en Dimitrov op het Servische gravel.

In de tribunes andermaal veel opeengepakte mensen en weinig mondmaskers. Het leverde Djokovic kritiek op omdat hij zelf zijn twijfels heeft of de maatregelen die voor de US Open worden genomen wel zinvol zijn in de strijd tegen het coronavirus.

“Hier zijn de omstandigheden anders, het is moeilijk om internationale standaarden aan te nemen”, zei Djokovic er gisteren over. “Je zou zeker kritiek kunnen hebben, maar het is niet aan mij om te beslissen wat goed of fout is voor de publieke gezondheid.”

“We houden ons aan wat de Servische overheid ons oplegt. Het is vreselijk dat er mensen aan het virus zijn gestoren, maar het leven gaat voort. Als atleten willen we altijd vooruit denken. We hopen met z'n allen weer snel op de tour te kunnen.”

Beelden van de Adria Tour: