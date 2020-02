Ook Belgen in Dubai kijken uit naar de ‘Kimback’: “Clijsters is zó getalenteerd dat het moet lukken” RL/ODBS

16 februari 2020

07u03

Bron: VTM NIEUWS 0

Eén van de velen die reikhalzend uitkijken naar de ‘Kimback’, is Jessie De Vries. Zij is een gewezen tennisster die opgroeide met Clijsters en nu in Dubai woont. “Het zal niet makkelijk zijn tegen Kiki Bertens, maar Kim is zo getalenteerd dat ik er wel een goed oog in heb.”

Nachtelijke ontvangst Clijsters door ‘Belgium Club’ in Dubai