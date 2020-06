Ooit stuurde hij Federer wandelen, tot heroïne alles veranderde voor gewezen Servische toptalent: “Een grote chaos” ODBS

01 juni 2020

12u37

Bron: Balkanpress.com 0 Tennis Eind jaren ‘90 dreef hij naar eigen zeggen Federer zo tot de wanhoop, dat ‘King Roger’ de court verliet. Tegenwoordig is de Serviër Nikola Gnjatovic (40) aan het werk als tennistrainer. En dat is al heel wat voor een man die tot de krochten van het drugsmilieu is afgedaald. Zijn verhaal, of waarom niet elke tenniscarrière leest als een jongensboek.

“Het grootste tennistalent dat ik ooit gezien heb.” Het zijn de woorden van Srdjan Djokovic. De vader van Novak (ATP 1) heeft het over de nu 40-jarige Nikola Gnjatovic. Nu is het niet dat Srdjan verlegen zit om een straffe uitspraak (“Federer is jaloers op mijn zoon” of “Tennis is een sport voor rijken”, zei hij alleen dit jaar al), maar over Gnjatovic waren de meningen eensluidend in en rond de tennisscène van Belgrado eind de jaren ‘90. Een toekomstig grandslamwinnaar. Dan al deel uitmakend van het Servische Davis Cup-team, nadat hij op juniorentoernooien andere rastalenten als de Rus Marat Safin en de Chileen Fernando Gonzalez geklopt had.

In een gesprek met Balkanspress.com haalt Gnjatovic het naar eigen zeggen hoogtepunt van zijn carrière op. Een ‘zege’ tegen Roger Federer, ook al ging het maar om een trainingswedstrijd. “Het was tijdens het EK voor junioren in het Zwitserse Klosters. Ik stond met 3-1 voor, waarna het temperament van Federer de overhand nam en hij de match stil legde. Hij stapte het plots af zonder iets te zeggen.”

Ik begon te stelen en schulden te maken om aan geld te geraken voor drugs. Mijn leven was één grote chaos Nikola Gnjatovic

Op zijn zestiende stond Gnjatovic zowel in het enkel en dubbel op het één bij de U18, maar de overstap van de juniores naar de profs verteert hij alles behalve goed. “Op mijn 21ste bediende ik me voor het eerst met heroïne. De start van mijn horrorverhaal. Ik begon te stelen en schulden te maken om aan geld te geraken voor die drugs. Mijn leven was één grote chaos. Ik trainde een tijdje in Spanje, maar in 1999 keerde ik terug huiswaarts. De Navo-bombardementen op Servië noopten me daartoe. Ik vond dat ik toen bij mijn familie moest zijn... Tot tien keer ben ik opgenomen geweest in allerlei ziekenhuizen. Zeventien jaar lang zat ik gevangen in het drugsweb.”

Vergiftigd geschenk

Van sponsors of financiële ondersteuning voor hun tennissers, was toen in Belgrado weinig sprake. Zeker niet voor wie het nooit hoger zou schoppen dan het nummer 759 op de ATP-ranking. Nog geen 4.000 Amerikaanse dollar aan prijzengeld speelde hij bij elkaar. Gnjatovic werd sparrringpartner van de Servische toptennisster en ex-nummer één van de wereld Jelena Jankovic en kreeg een aanbieding uit Bosnië om er als trainer aan de slag te gaan. “Achteraf bekeken een vergiftigd geschenk. De collega die ik daar toen leerde kennen, was ook drugsverslaafd. Wist ik niet, toen ik naar ginder trok.”

Gevolg: Gnjatovic werd nog wat dieper het moeras ingetrokken. Hij ziet niet zichzelf, maar leeftijdsgenoten topcarrières in het tennis maken. Safin werd ooit het nummer één van de wereld, Gonzalez zou het tot ATP 5 schoppen. Nikola, die vocht een strijd uit met het leven. Een gevecht waarin hij nu toch ook zeges boekt. “Sinds drie jaar ben ik volledig clean en ik ben ook weer aan de slag als coach.” Maar zijn drugsverleden blijft als een schaduw boven het hoofd cirkelen. “Vroegere collega’s die me met kinderen zien trainen, gaan dan tegen de ouders zeggen dat ik een drugsverslaafde ben geweest. Maar ik zweer het: ik zou nog liever mijn hand er afkappen, dan drugs te geven aan een tiener!”

Lees ook: Genie Bouchard: talent dat de tennistop leek te bestormen, maar nu vooral als babe schittert op sociale media (+)

Lees ook: Ex-nummer één in het tennis ging ten onder aan druk: “Wereldberoemd zijn moest dikke fun worden. Het omgekeerde was waar”

Lees ook: Tennisbelofte, die bezweek onder stress, over ‘idool’ Sharapova: “Weet niet of ze daar zou zijn geraakt zonder dat spul”

Lees ook. Kan je quarantaine nog idealer doorbrengen? De droomvilla waarin Djokovic in Marbella leeft