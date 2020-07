Onze tennisexpert ziet dat tegenstand rekening moet houden met ‘oude tante’ Clijsters: “Al was dit geen volwaardige wedstrijd”

Tennis

Onze tennisexpert Filip Dewulf ziet dat Kim Clijsters (37) op de goede weg is. “Met plezier gaan wij in deze donkere tijden mee in het enthousiasme rond de overwinning van Kim Clijsters op de zestien jaar jongere Australian Open-winnares Sofia Kenin.” Maar hij plaatst wel een belangrijke kanttekening bij het World Team Tennis-toernooi.