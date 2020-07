Onze tennisexpert zag hoopgevende prestatie van Kim Clijsters: “De basisslagen deden pijn aan de overkant”

Tennis

Oké, het was maar een exhibitiepartijtje tot vijf tegen het nummer 60 van de wereld, maar die zege (5-2) van Kim Clijsters tegen Bernarda Pera in het World Team Tennis-event in West Virginia van vorige nacht deed deugd. “Een eerste opsteker in de aanloop naar het echte werk in New York”, volgens onze tennisexpert Filip Dewulf.