Onze tennisexpert verklaart het gedrag van Zverev, die week na Balkan-fiasco de partytour opging: “Eerst geld, dan jezelf en dan het grotere goed”

Tennis

“Ik verwacht dat de spelers zich zullen gedragen als volwassen professionals”, zei US Open-directrice Stacey Allaster tien dagen geleden. Alexander ‘Sascha’ Zverev (ATP 7) bewees afgelopen weekend nog maar eens dat zoiets te veel gevraagd lijkt. In New York willen ze een bubbel van 600 man creëren en bidden ze dat niemand daarbij buiten de pot gaat plassen. Succes daarmee.