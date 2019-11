Exclusief voor abonnees Onze tennisexpert gelooft dat blessure Clijsters niet zal ontmoedigen: “Knokken heeft ze altijd goed gekund” Filip Dewulf

05 november 2019

06u10 0

Op 13 september titelden wij boven een commentaarstuk over de comeback van Kim Clijsters: ‘Als het lichaam de geest kan volgen’. 53 dagen later is het al prijs en heeft haar lichaam een signaal aan die geest gegeven. Zorgt dit scheurtje in de knie ook voor een deukje in haar vertrouwen voor deze toch wel straffe uitdaging?

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu