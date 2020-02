Onze tennisexpert Filip Dewulf over Muguruza: “Geen makkelijkere opdracht dan Bertens”

RL/XC

16 februari 2020

10u20 0

Niet Kiki Bertens, maar Garbine Muguruza wordt de eerste tegenstandster van Kim Clijsters in Dubai. “Muguruza heeft net de finale van de Australian Open gespeeld, dus ze zal met vertrouwen aantreden. Het wordt geen makkelijkere opdracht dan Bertens”, aldus Filip Dewulf. “De voorbije twee seizoenen heeft Muguruza niet zo goed gepresteerd, maar nu is ze uitstekend aan 2020 begonnen. Ze speelt erg agressief tennis, agressiever dan Bertens. Het wordt een serieuze test voor Kim. Of haar kansen gestegen of gedaald zijn? Ongeveer even groot.”