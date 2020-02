Onze tennisexpert Dewulf vanuit Dubai: “Kim is nog altijd uit het kampioenenhout gesneden” Filip Dewulf in Dubai

17 februari 2020

18u23 2

“Dit is een prima prestatie”, vertelt onze tennisexpert Filip Dewulf vanuit Dubai. “Zeker die comeback in de tweede set was onverwacht. Kim heeft laten zien dat ze nog steeds uit het kampioenenhout is geslepen en talent in haar slagen heeft. Ze zat dicht bij een derde set, dat is wellicht beter dan ze had verwacht. Nu nog wat meer trainen, wat meer wedstrijd spelen, en ze gaat zo richting top 20.”