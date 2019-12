Onze tennisexpert Dewulf: “Tennistiek zal Clijsters geen problemen kennen” Redactie

23 december 2019

19u51 1

Begin maart maakt Kim Clijsters haar comeback in het Mexicaanse Monterrey. Een eerste ontmoeting tegen de (sub)top van het tennis. “Ik geloof dat ze tennistiek geen enkel probleem gaat hebben om dat niveau te evenaren”, zegt onze tennisspecialist Filip Dewulf. “Het wordt alleen afwachten hoe haar lichaam gaat reageren op de opeenvolging van matchen. Dat is iets wat je moeilijk kan trainen. Maar Kim is altijd een natuurtalent geweest en zal de komende twee maanden nog stevig trainen.”