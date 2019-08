Onze Fed Cup-dames treffen Kazachstan - Flipkens en Bemelmans nemen eerste horde in kwalificaties US Open GVS

21 augustus 2019

14u25

Bron: Belga 2

Onze Fed Cup-dames treffen Kazachstan

België speelt op 7 en 8 februari 2020 in de hervormde Fed Cup gastheer voor Kazachstan. Dat bleek bij de loting op het hoofdkwartier van de Internationale Tennisbond (ITF) in Londen.

Zestien landen gingen de trommel in. België was, als nummer 10 op de ITF-ranking, een van de acht reekshoofden en werd aan Kazachstan (ITF 17) gekoppeld. Yulia Putintseva (WTA 39) is de best geplaatste Kazachse in het WTA-klassement.

Bij winst mag het team van Johan Van Herck deelnemen aan de gloednieuwe Fed Cup Finals. Die worden in april in Boedapest georganiseerd. Twaalf landen strijden in Hongarije (op gravel) om de eindzege in de landencompetitie. Zij zullen aantreden in vier groepen van drie waarvan de winnaar doorstoot naar de halve finales. Elke wedstrijd bestaat uit twee enkelmatchen en een dubbel.

Australië en Frankrijk, die in november in Perth in de finale staan van de huidige variant van de Fed Cup, zijn al zeker van deelname aan die Finals. Hongarije krijgt als gastland ook een ticket en nummer 1 van de wereld Tsjechië ontving een wildcard.

#FedCup Qualifiers Draw (7-8 February 2020):



BELGIUM (7) 🇧🇪🆚 🇰🇿 KAZAKHSTAN in Belgium (choice of ground decided by lot) Fed Cup(@ FedCup) link

Flipkens maakt geen fout in eerste duel US Open

Kirsten Flipkens (WTA 109) heeft zich gekwalificeerd voor de tweede kwalificatieronde op de US Open. De 33-jarige Kempense, het vijfde reekshoofd, rekende in haar eerste duel op Flushing Meadows in twee sets (6-3 en 6-4) af met de Roemeense Irina Maria Bara (WTA 192).

Flipkens ontmoet in de tweede (van drie) kwalificatieronde(s) de Servische Jovana Jaksic (WTA 244). Die ging met 6-2 en 6-4 voorbij de Oostenrijkse Julia Grabher (WTA 253).

Het was van de US Open van 2012 geleden dat Flipkens nog eens kwalificaties moest afwerken op een grandslamtoernooi. Ze nam acht keer eerder deel aan de US Open. Haar beste resultaten zijn een tweede ronde in 2013 en 2015.

Eerder op de dag plaatste Yanina Wickmayer (WTA 162) zich al voor de tweede voorronde. Ysaline Bonaventure (WTA 114) en Greet Minnen (WTA 120) sneuvelden in de eerste ronde. Elise Mertens (WTA 26) en Alison Van Uytvanck (WTA 66) hoeven geen kwalificaties te spelen in New York.

Ook Bemelmans neemt eerste horde in kwalificaties

Ruben Bemelmans (ATP 181) heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van de US Open. De 31-jarige Limburger haalde het in twee sets (6-1 en 7-6) van de Japanner Hiroki Moriya (ATP 213).

Bemelmans treft in de tweede (van drie) kwalificatieronde(s) de Wit-Rus Ilya Ivashka (ATP 143). Die was met 6-3 en 6-0 te sterk voor de Duitser Mats Moraing (ATP 169).

Bemelmans was drie keer eerder actief op de hoofdtabel van de US Open. Hij haalde zijn beste resultaat bij zijn debuut in 2015. In 2017 en 2018 sneuvelde hij telkens in de eerste ronde.

Eerder op de dag plaatste Kimmer Coppejans (ATP 138) zich al voor de tweede kwalificatieronde. De Oostendenaar versloeg in zijn eerste duel op Flushing Meadows de Amerikaan Sebastian Korda (ATP 295). David Goffin (ATP 15) en Steve Darcis (ATP 186) staan rechtstreeks op de hoofdtabel.

Sander Gille en Joran Vliegen dubbelen verder in Winston-Salem

Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op het ATP-toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem (hard/717.955 dollar). Het Limburgse duo versloeg dinsdag in North Carolina de Nederlanders Robin Haase en Wesley Koolhof met 6-3 en 6-4. De wedstrijd duurde 1 uur en 6 minuten.

In de kwartfinales wachten de Brit Luke Bambridge en de Japanner Ben McLachlan.