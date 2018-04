Onze Fed Cup-dames blijven in Wereldgroep I: Mertens bezorgt België beslissende punt tegen Italië XC

22 april 2018

13u36 0 Tennis België heeft de Fed Cup-ontmoeting tegen Italië overtuigend gewonnen: 3-0. Elise Mertens zorgde voor het beslissende punt tegen Sara Errani. De 22-jarige Limburgse won in twee sets: 6-3 en 6-1. Onze Fed Cup-dames blijven zo in Wereldgroep I.

Ooit pronkte Sara Errani op de vijfde stek op de WTA-ranking, maar inmiddels is ze weggezakt naar de 91ste plek. De Italiaanse zit niet in haar beste periode, getuige haar verlies gisteren tegen Alison Van Uytvanck. Onze landgenote trok met 6-4, 6-7 en 6-2 aan het langste eind. En nu moest Errani het opnemen tegen Elise Mertens, die eerder haar partij won van Jasmine Paolini.

Na de eerste wedstrijddag leidde België met 2-0 tegen Italië. Onze Fed-Cup dames hadden dus aan één puntje genoeg om het behoud in Wereldgroep I te verzekeren. Toch nog een straffe statistiek meegeven: in de zeven onderlinge confrontaties gingen de Belgen telkens onderuit tegen de Italianen. Maar deze keer niet. Zo werd al snel duidelijk.

Degelijke Errani, maar Mertens maatje te groot

Mertens nam meteen de bovenhand. Betere opslag, beter in het spel. De Italiaanse keek zo tegen een logische 3-1-achterstand aan. Even knokte Errani zich terug in de partij, maar onze landgenote had de wedstrijd enigszins onder controle. Interimkapitein Ivo Van Aken zag dat het goed zat. De eerste set werd zo een prooi voor Mertens, aangezien de Italiaanse gewoonweg te vaak haar service moest inleveren: 6-3.

Ook in het tweede bedrijf ging de Limburgse meteen door de opslag van Errani. Het daaropvolgende spelletje gaf Mertens dan weer een 40-0-voorsprong uit handen: 1-1. En toch was de nummer 17 van de wereld niet van slag. Integendeel. Onze landgenote liep vervolgens prompt uit tot 3-1 en gaf die voorsprong niet meer uit handen.

Sterker nog: de Limburgse gunde Errani geen spelletje meer. Mertens pakte zo ook de tweede set: 6-1. Game, set, match. België vloert Italië in het Fed Cup-duel: 3-0. Het behoud in Wereldgroep I is een feit.