Ontgoocheling voor Mertens in Dubai, Bonaventure en Van Uytvanck naar tweede ronde in Boedapest DMM

20 februari 2018

14u15

Bron: Belga 0

Ysaline Bonaventure (WTA 154) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het WTA-toernooi in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. De 23-jarige Luikse moest afgelopen weekend kwalificaties afwerken in Boedapest, maar daar was op de hoofdtabel niets van te merken. Na amper 53 minuten stond er tegen de 21-jarige Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 108) twee keer 6-0 op de tabellen.

In de tweede ronde neemt ze het op tegen de winnares van het duel tussen het Kroatische achtste reekshoofd Donna Vekic (WTA 53) en de Hongaarse Panna Udvardy (WTA 366), die een wildcard kreeg.

In de eerste ronde moet Kirsten Flipkens (WTA 67) nog aan de bak in de Hongaarse hoofdstad. Daarin treft ze woensdag de Roemeense Monica Niculescu (WTA 75). In de onderlinge confrontaties leidt Flipkens met 4-3. In het dubbelspel nam ze maandagavond aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson al de eerste horde. Ze klopten de Zweeds-Russische tandem Cornelia Emily Lister/Yana Sizikova na een uur en een kwartier tennis in een supertiebreak (4-6, 6-0 en 10/5). Bij de laatste acht kan een confrontatie wachten met Ysaline Bonaventure, die een koppel vormt met de Hongaarse Jani Reka-Luca. Zij moeten in de eerste ronde dan wel voorbij het plaatselijke duo Panna Udvardy/Dalma Galfi, die een wildcard kregen van de organisatie.

Van Uytvanck was al geplaatst

Alison Van Uytvanck (WTA 80) plaatste zich gisteren al voor de tweede ronde van het enkelspel. Van Uytvanck nam na een uur en twintig minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-2) de maat van de Française Oceane Dodin (WTA 95). In de tweede ronde wacht voor de Grimbergse een confrontatie met het Roemeense vijfde reekshoofd Mihaela Buzarnescu (WTA 39), die in de openingsronde de Spaanse Lara Arruabarrena-Vecino (WTA 82) in twee sets (7-6 (7/5) en 6-1) uit het toernooi kegelde.

Mertens strandt in openingsronde WTA Dubai

Elise Mertens (WTA 21) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Dubai. In de openingsronde van het prestigieuze voorjaarstoernooi ging onze 22-jarige landgenote er in de eerste ronde meteen in twee sets uit tegen de Amerikaanse Catherine Bellis (WTA 41): twee keer 6-3 na 1 uur en 14 minuten. Het was het eerste duel tussen Mertens en de vier jaar jongere Bellis, die een wildcard kreeg.

Elise Mertens was onze enige landgenote op de hoofdtabel in Dubai.

