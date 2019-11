Ontgoocheling troef bij Belgische Davis Cup-ploeg: “Kansen gehad om beter te doen” Filip Dewulf

21 november 2019

06u15 0 Davis Cup Ontgoocheling overheerste in het Belgische kamp na de nederlaag tegen Australië (2-1) en de uitschakeling in de poulefase van de vernieuwde Davis Cup. “We hebben kansen gehad om beter te doen”, zeiden zowel David Goffin als Steve Darcis.

John Peers en Jordan Thompson kwamen voor het afsluitend dubbelspel op de baan om na één game er terug af te gaan. Domper voor Sander Gillé en Joran Vliegen maar ergens begrijpelijk, ver na middernacht, omdat Australië vandaag al opnieuw aan de bak moet in de kwartfinale tegen Canada. Het Belgische kalf was toen toch al verdronken, ons land maakt geen kans meer om bij de beste tweedes uit te komen en alsnog door te stoten naar de kwartfinales van deze Davis Cup-eindfase.

“De start van beide enkelwedstrijden was niet ideaal”, analyseerde kapitein Johan Van Herck de nederlagen van David Goffin en Steve Darcis. “We zijn ontgoocheld. We hebben tegen een erg sterke ploeg gespeeld die vandaag mogelijk wel verdiende van te winnen. Ontgoocheld ook met de uitschakeling. Maar het is moeilijk omdat nu al onder woorden te brengen omdat de dubbel net afgelopen is en het ook de laatste match van Shark (Darcis) was.”

Ik begon zeer slecht in het eerste game en daarna ging het eigenlijk nog meer bergaf. Het was moeilijk. Ik vond mijn ritme niet. Ik kon alleen maar vechten David Goffin

De 35-jarige Luikenaar speelde tegen Nick Kyrgios een zeer goede tweede set, waarin hij zelfs twee setpunten versierde, maar moest toch zijn meerder erkennen in het Australische enfant terrible. “Ik heb er niet bij stilgestaan dat dit mijn laatste match kon worden”, aldus Darcis die zijn 25ste Davis Cup-ontmoeting speelde. “Het is wel een beetje triest dat we zo moeten eindigen. David en ik hebben uiteindelijk kansen gehad om beter te doen. Het is jammer dat het vandaag al stopt. Maar dat hoort bij deze wereldbeker.”

Voor Goffin leek het wel de week te veel van een lang seizoen. Hij kwam telkens (zeer) traag op gang en speelde de hele week maar bij momenten op topniveau. “Er waren veel hoogtes en laagtes”, gaf de nummer elf van de wereld toe. “Ook vandaag nog. Ik begon zeer slecht in het eerste game en daarna ging het eigenlijk nog meer bergaf. Het was moeilijk. Ik vond mijn ritme niet. Ik kon alleen maar vechten. Dat lukte nog tegen Colombia omdat die tegenstander (Galan) van een minder niveau was dan die van vandaag (De Minaur). Maar toch heb ik nog kansen afgedwongen. Hij eindigde uiteindelijk sterk in die tweede set.”

België zal zich volgend jaar opnieuw moeten kwalificeren voor deze wereldbeker tennis maar dat zal zonder de op pensioen zijnde Mister Davis Cup (Darcis) moeten gebeuren. “Het klopt dat we veel ervaring gaan verliezen”, aldus Van Herck. “Maar ik heb vertrouwen in Kimmer (Coppejans) en Ruben (Bemelmans), dat zij zijn plaats kunnen innemen. We hebben David, en Sander en Joran die dit jaar een grote stap vooruit heb gezet. Er zit dus voldoende kwaliteit in dit team om nieuwe objectieven waar te maken.”