Ons eindejaarspanel (aflevering #10): "Goffin een Grand Slam? Moeilijk als de top vier er weer staat" Dries Mombert en Frank Dekeyser

09u00 0 BELGA Tennis We mogen definitief de bladzijde omdraaien wat betreft het sportjaar 2017. Een jaar waarin Nafi Thiam, Greg Van Avermaet en David Goffin zouden uitblinken. Maar hoe beleefden andere prominenten uit het wereldje de sportieve prestaties van dat jaar? Wij legden een panel (ex-)sporters op de rooster aan de hand van tien vragen. Vandaag de tiende en laatste in het rijtje.

Tennis Is David Goffin in staat om een Grand Slam te winnen in 2018?

Sabine Appelmans (ex-tennisster): "We mogen hem niet té veel druk opleggen, hij heeft nog tijd"

"Hij heeft bewezen dat hij het kan op de Masters, het wordt dus spannend. Toch is er een grote kanttekening. De top vier gaat er weer staan. Djokovic en Murray zijn opnieuw hard aan het trainen en ook Federer en Nadal zullen top zijn. Laten we hem vooral niet té veel druk opleggen. David heeft nog tijd. Maar het kan inderdaad wel in 2018. Ik denk dan wel dat hij niet moet uitgaan van eigen sterkte, maar moet hopen dat het bij die toppers even tegen zit om dan toe te slaan."

Jean-Marie Dedecker (ex-judobondscoach): "Top vier moet in de lappenmand liggen"

"Het kan, maar dan moet de top vier net zoals dit jaar in de lappenmand liggen."

Photo News

Marc Degryse (ex-voetballer): "Voorbarig om nu al te zeggen dat hij een grandslam gaat winnen"

Neen, ik denk het niet. Hij heeft misschien wel het potentieel om in de toekomst te winnen. Maar om nu te zeggen dat hij een Grand Slam zal winnen, terwijl hij daar nog nooit een finale gespeeld heeft, vind ik voorbarig. Er zijn in de top tien nog veel tennissers die geen Grand Slam gewonnen hebben. En ook jongens zoals Djokovic en Murray komen terug volgend jaar.

Johan Museeuw (ex-wielrenner): "Ik zie hem er wel in slagen"

"Hij heeft zich de laatste maanden enorm ontplooid. Dat moet een grote motivatie zijn om nog beter en gretiger zijn ding te doen. Ik zie hem daar wel in slagen, ja."

Dominique Monami (ex-tenisster): "Halve finale moet de uitdaging zijn"

"Dat wordt moeilijk. Djokovic, Murray, Wawrinka komen terug en zullen zich willen tonen. Een halve finale moet de uitdaging zijn."

Photo News

Ingrid Berghmans (ex-judoka): "Ik zie David alleen maar beter worden"

"Ik zie het zeker gebeuren. Hij heeft mentaal een hele grote stap vooruit gezet, zit vol zelfvertrouwen én ik zie David nog beter worden."

José De Cauwer (ex-wielerbondscoach): "Ik gun het hem, hij is een aimabele kerel"

"Als je Federer kan kloppen, dan heb je wel iets in je mars. Goffin is technisch verfijnd genoeg om de klus te klaren. Ik was op het Sportgala en daar viel mij op hoe aimabel die kerel is. Geen show, maar een gewone mens. Alleen al daarom hun ik het hem"

BELGA