Ondanks sterke tweede set verliest Darcis van 'bad boy' Kyrgios, Belgen op 1-0 achterstand tegen Australië ABD

20 november 2019

21u50 1 Davis Cup Tennis De Belgen nemen het in hun tweede duel op de vernieuwde Davis Cup op tegen Australië. Een stevige tegenstander met Nick Kyrgios (ATP 30) en Alex de Minaur (ATP 18) als sterkhouders. Steve Darcis verloor het eerste enkelspel, ondanks een uitstekende tweede set, tegen Kyrgios. De Australiër won met 2-6 en 6-7. Straks komt Goffin in actie tegen De Minaur.

Door het uitlopen van de partij tussen Nederland en Groot-Brittannië sloeg Darcis de wedstrijd tegen ‘bad boy’ Kyrgios bijna tweeënhalf uur (!) later dan gepland op gang. Het lange wachten was duidelijk geen voordeel voor de 35-jarige Luikenaar, die meteen een breakpunt moest incasseren. De Australiër nam het voortouw en zette ook het tweede spelletje naar zijn hand, met zijn sterke service als grootste troef: 0-2. Darcis liet echter niet begaan en vocht terug tot 2-3. Maar dan vond Kyrgios het welletjes. Hij leek zich te amuseren en pakte uit met enkele knappe punten en liefst negen aces. Na amper 24 minuten was de eerste set voorbij: 2-6. Een écht duel kregen we nog niet te zien. Het klasseverschil is voorlopig te groot.

Een betere start was er voor Darcis in de tweede set. De Belgische nummer 158 van de wereld won zijn eerste opslagspel. Hij moést zijn eigen service wel verzilveren, want tegen de opslag van Kyrgios was weinig te beginnen. Ook zijn tweede opslagspel gaf Darcis, die zich in de wedstrijd knokte, niet uit handen na een felbevochten game: 2-1. Neen, Kyrgios had het niet onder de markt met onze landgenoot. Darcis werd weggespeeld in de eerste set, maar legde Kyrgios nu wel het vuur aan de schenen. Leuke en spannende pot tennis. Beide spelers bleven foutloos in hun servicegames en zo gingen we naar een 6-6-stand. De tweede set werd dus beslecht in een tiebreak. Ook daarin waren Darcis en Kyrgios aan elkaar gewaagd. Darcis werkte twee matchpunten weg, maar het derde was er te veel aan. België staat zo op een 1-0-achterstand. Straks speelt Goffin tegen het Australische talent De Minaur.