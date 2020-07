Ondanks last aan de buikspieren blijft Clijsters winnen, en hoe: Limburgse buigt als invalster 3-1-achterstand tegen Puig om in winst Filip Dewulf

24 juli 2020

19u49 22 Tennis Ondanks last aan de buikspieren Clijsters blijft matchen spelen... en winnen. Met twee zeges in het dubbel en een kenmerkende comeback bij haar invalbeurt in het enkelspel zorgde Kim Clijsters (37) er in het World Team Tennis voor dat haar team alweer won – de play-offs lonken. En dat zou nog wat meer duels betekenen.

#WTT2020: @Clijsterskim is on 🔥! Subbed in down 3-1 against @MonicaAce93 she drops one game, but claims the next 3⃣ to send the set to a tiebreaker, which she wins. NY leads 20-13. Watch @NYEmpiretennis battle the @VegasRollersWTT LIVE on @ESPN +! #NYvsLAS #EveryPointCounts pic.twitter.com/w063xNrvOM World TeamTennis(@ WorldTeamTennis) link

Met sponsor ‘Hospital for Special Surgeries’ prominent op de borst leek Kim Clijsters het onheil over zichzelf af te roepen. Maar in de indoorhal van het ‘Greenbrier-­resort’ – het had ’s morgens wat geregend – was van die (lichte) buikspierblessure uiteindelijk niet veel te zien in de ontmoeting met de Las Vegas Rollers. Integendeel, Clijsters won in het damesdubbel (5-2) en dubbel gemengd (5-4), waarbij ze een goede indruk naliet – hoewel haar opslagen nooit voorbij de 160km/u gingen.

Comeback: 1-4 naar 5-4

Net als in het vorige duel van New York Empire toonde Sabine Lisicki daarna dat ze niet echt een waardige vervangster is voor Clijsters in het enkelspel en dus mocht de Duitse, net als woensdag, na vier games beschikken om de viervoudige grandslamwinnares het tij te laten keren. Voormalig olympisch kampioene Monica Puig (WTA 90) was ondertussen op een 4-1-voorsprong gekomen, maar Clijsters zorgde voor een ‘Clijstersiaanse comeback’ en haalde het uiteindelijk nog met

5-4. Knap (vechters)werk dat ervoor zorgde dat haar team met 25-17 won en zich nog wat steviger in de top vier nestelde, en dus in de plaatsen voor de play-offs.

Met nog vijf ontmoetingen voor de boeg – dit weekend staan er nog twee op het programma van New York Empire – zou een plek in de halve finales niet alleen betekenen dat het team van Clijsters verzekerd is van minstens 107.500 euro aan prijzengeld, maar ook van mogelijk twee extra wedstrijden. Zorgen voor later zal de Limburgse mama denken, want zij mocht gisteren alweer de titel ‘Speelster van de Match’ mee naar huis nemen. “Na het dubbel gemengd dacht ik dat mijn dag erop zat”, lachte Clijsters. “Daarom duurde het bij mijn invalbeurt een game alvorens mijn lichaam en geest opnieuw wedstrijdklaar waren. Maar ik kon me gelukkig in die match werken.”

En dat met die blessure in het achterhoofd. “Ik heb een buikspierverrekking”, zei Clijsters. “Het is vooral storend bij de opslag. Maar daarom doe ik veel versterkende oefeningen op de dagen zonder wedstrijd.” De reden voor deze opofferingsdrang? “We hebben een geweldig team”, glimlachte ze. “Er heerst een zeer fijne sfeer. We trainen hard, maar hebben ook veel fun.” Ze kan er mogelijk nog wel even van profiteren.

#WTT2020: @GuaranteedRate Player of the Match @Clijsterskim chatted with @NickGismondi after @NYEmpireTennis swept 🧹 the @VegasRollersWTT, 25-17. She talks about being subbed in down 3-1 in women's singles and coming back to win, the team she wouldn't trade for the 🌎 and more! pic.twitter.com/hm788sxIoB World TeamTennis(@ WorldTeamTennis) link

