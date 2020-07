Ondanks de scepsis over de US Open schrijft Goffin zich toch in voor voorbereidingstoernooi in Washington Filip Dewulf

15 juli 2020

Ook al wordt er pas eind van de maand een beslissing omtrent het doorgaan van de US Open (31 augustus) verwacht en toonde David Goffin (ATP 10) afgelopen weekend nog zijn scepsis, toch liet de Luikenaar niets aan het toeval over en schreef hij zich in voor de Citi Open in Washington (13 augustus), het eerste toernooi op de ATP-kalender na de lockdown.

Goffin is op het ATP 500-toernooi in goed gezelschap, want ook onder anderen Daniil Medvedev (ATP 5), Stefanos Tsitsipas (ATP 6), Roberto Bautista Agut (ATP 12), Diego Schwartzman (ATP 13), Karen Khachanov (ATP 15), Denis Shapovalov (ATP 16), Christian Garin (ATP 18), Felix Auger-Aliassime (ATP 20) en Kei Nishikori (ATP 31) staan op de inschrijvingslijst.

Grigor Dimitrov (ATP 19), die enkele weken geleden als eerste speler positief testte tijdens de Adria Tour, meldde gisteren dan weer dat hij genezen en coronavrij is én uitkijkt naar de US Open. Als dat toernooi tenminste doorgaat.

