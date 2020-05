Omstreden uitspraken Djokovic onder de loep genomen door onze tennisexpert: “Soort kwakzalver krijgt enorm forum” Filip Dewulf/MCA/TLB

11 mei 2020

14u10 0 Tennis De controversiële uitspraken van Novak Djokovic in een livegesprek op Instagram zijn uiteraard ook onze tennisexpert Filip Dewulf niet ontgaan. Dewulf legt uit hoe de Servische nummer één van de wereldranglijst bij zijn opvallende opvattingen komt.



Djokovic is altijd al een beetje een buitenbeentje geweest, zo zegt Dewulf. “Het begon al in zijn jeugdjaren. Djokovic moest opgroeien tijdens de Balkanoorlog en daarna heeft hij natuurlijk zijn plek aan de top moeten afdwingen. Daarvoor moest hij dicht bij twee halve goden zien te geraken; Roger Federer en Rafael Nadal. Op sportief vlak heeft hij ook een plaats naast hen kunnen bemachtigen, maar op vlak van fans en beleving is dat nog altijd niet honderd procent het geval. Daardoor blijft hij zich toch een beetje een buitenstander voelen.”

De 32-jarige ‘Djoker’ heeft zich recent geout als een anti-vaccineerder en zijn voorliefde voor natuurproducten, spiritualiteit en zelfheling van het lichaam is geen geheim. Maar nu ging de Serviër nog een stap verder. Hij zei onder meer dat het meest vervuilde water door “energetische transformatie, de kracht van het gebed en dankbaarheid in het zuiverste water kan omgezet worden”. Dewulf legt uit hoe Djokovic bij dergelijke ideeën komt. “In het begin van zijn carrière had Djokovic wat fysieke ongemakken. Die zijn pas beter geworden in 2010, toen hij begonnen is met een glutenvrij dieet. Daar heeft hij heel wat baat bij gehad. Op dat elan is hij dan doorgegaan. Djokovic is op zoek gegaan naar spiritualiteit, naar positieve gedachten, naar een holistische aanpak.”

Een paar jaar geleden had hij een serieuze elleboogblessure, maar daar is hij mee blijven spelen. De Serviër geloofde dat hij die kwetsuur met positieve gedachten zou kunnen genezen. Dat is zo niet gebleken Filip Dewulf, onze tennisspecialist

De nummer één van de ATP-ranking is heel erg met zijn voeding bezig, zo zegt Dewulf ook. “Een paar jaar geleden had hij zelfs een goeroe in zijn entourage, ex-tennisser Pepe Imaz. Die heeft hem bijvoorbeeld die beweging meegegeven om na een wedstrijd het publiek te bedanken, door energie terug te geven. Djokovic is daar dan verder op doorgegaan en ging altijd maar op zoek naar kleine details die hem zouden kunnen helpen om aan de top te blijven. Hij ging daar heel ver in. Een paar jaar geleden had hij een serieuze elleboogblessure, maar daar is hij mee blijven spelen. De Serviër geloofde dat hij die kwetsuur met positieve gedachten zou kunnen genezen. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Na anderhalf jaar moest hij onder het mes. Daar was Djokovic redelijk ontgoocheld over.”

Maar de gedachtegang van de toptennisser is wel altijd naar het spirituele blijven neigen. Tijdens de lockdown ging het zelfs nog wat verder, volgens Dewulf. “Djokovic kantte zich al tegen een verplichte vaccinatie, hij wil weten wat er in zijn lichaam gaat. En dan is hij nu afgelopen weekend nog een stapje verder gegaan door een soort ‘kwakzalver’ een forum aan te bieden. Iedereen heeft natuurlijk het recht op zijn eigen mening en als Djokovic daar baat bij heeft, dan moet hij dat zeker doen. Het probleem is echter dat hij bepaalde mensen een enorm forum geeft tot zijn miljoenen fans en volgers over de hele wereld. Zijn echte aanhangers kunnen dat soort zaken ook oppikken en dan kom je toch een beetje op gevaarlijk terrein. Er zijn altijd wel ‘proefkonijnen’ die zoiets willen proberen, zoals bij de omstreden uitspraken van Trump over het injecteren van bleekmiddelen tegen het coronavirus. Dat is hier ook het geval. Djokovic mag doen en proberen wat hij wil, maar met het uitdragen van dat soort zaken moet hij toch opletten.”

De volledige uitleg van Filip Dewulf:



