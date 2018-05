Oekraïense tennisser Dmitro Badanow levenslang geschorst voor wedstrijdvervalsing Redactie

29 mei 2018

23u08

Bron: Belga 0 Tennis De Oekraïense tennisser Dmitro Badanow is door de Tennis Integrity Unit (TIU) levenslang geschorst wegens wedstrijdvervalsing. De voormalige nummer 463 van de wereld moet ook een boete van 100.000 dollar betalen.

Badanow heeft bij toernooien in Tunesië in september 2015 en Egypte in september 2016 de uitslag van wedstrijden beïnvloed. De Oekraïner heeft momenteel geen ATP-ranking meer. De TIU, die de straf dinsdag uitsprak, is een onafhankelijk orgaan en een gezamenlijk initiatief van de WTA, ATP en ITF.