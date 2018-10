Nummer één Halep zegt af voor WTA Finals, Bertens neemt haar plaats in Redactie

Bron: Belga 0 Tennis Simona Halep moet door een rugblessure afzeggen voor de WTA Finals, het officieuze WK met de beste acht speelsters van het seizoen. De Roemeense nummer 1 van de wereld zal in Singapore worden vervangen door de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 10).

Halep is al een tijdje op de sukkel met de rug en zegde daarom deze week ook in laatste instantie af voor de Kremlin Cup in Moskou. Vandaag besliste de Roemeense een punt te zetten achter haar seizoen. "Het was een moeilijke knoop om door te hakken", reageerde de winnares van Roland Garros. "Afzeggen voor een groot toernooi is altijd lastig maar ik moet aan mijn gezondheid denken. Mijn rug is niet oké. De voorbije vier weken heb ik niet kunnen trainen. Ik ben niet klaar om op dit niveau mee te strijden."

De WTA Finals, met een prijzenpot van 7 miljoen dollar, beginnen zondag. De Deense Caroline Wozniacki (WTA 2) is na het forfait van Halep de hoogst geplaatste speelster en tevens titelverdedigster. De rest van het deelnemersveld bestaat uit de Duitse Angelique Kerber (WTA 3), de Japanse Naomi Osaka (WTA 4), de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 5), de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 6), de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 7), de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 8) en Kiki Bertens.

In het dubbeltoernooi treedt Elise Mertens aan. Ze vormt een duo met de Nederlandse Demi Schuurs.

