Nummer 89 van de tenniswereld voor elf maanden geschorst na positieve dopingplas GVS

20 april 2020

18u57 0 Tennis De Chileen Nicolas Jarry (24) zit een dopingschorsing van elf maanden uit nadat hij in november tijdens de finaleweek van de Davis Cup in Madrid positief testte op anabolica. Dat heeft de Internationale Tennisfederatie ITF bekendgemaakt.

In het urinestaal van 19 november 2019 zaten sporen van ligandrol en stanozolol. De schorsing van het nummer 89 op de ATP-ranking ging in op 16 december 2019. Vanaf 16 november 2020 mag hij opnieuw in competitie aantreden. Jarry gaf aan dat de verboden middelen in zijn lichaam belandden via vervuilde voedingssupplementen.

Chili zat tijdens de eindronde van de Davis Cup in Madrid in groep C en verloor zijn twee duels tegen Duitsland (2-1) en Argentinië (3-0). Jarry ging onderuit in zijn twee enkelduels.