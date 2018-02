Nummer 227 kan Goffin niets in de weg leggen, België leidt na dag één met 2-0 tegen Hongarije TLB en MH

02 februari 2018

18u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Tennis Team Belgium kan met een goed gevoel terugblikken op dag één van de Davis Cup-ontmoeting met Hongarije. Nadat eerder op de dag Ruben Bemelmans al knap de maat nam van Marton Fucsovics (ATP 63), kon ook David Goffin zijn match op de hardcourtbaan in Luik winnen. Onze nummer zeven op de ATP-ranking was meer dan een maatje te groot voor Attila Balázs (ATP 227). Het werd 6-4, 6-4 en 6-0. België leidt zo na de eerste dag met 2-0.

Na de triomf van Bemelmans was het in de vooravond dus de beurt aan Goffin - die met Balázs een op papier hapklare brok kreeg voorgeschoteld. Het nummer 7 op de ATP-ranking vs. het nummer 227, oftewel een kat-en-muisspel. Al werd Balázs nooit weggeblazen in set één. De eerste spelletjes bleven on serve, maar bij 2-2 ging de Luikenaar dan toch al een eerste keer door de opslag van de 28-jarige Hongaar. Op de eigen service kende Goffin nooit problemen in het eerste bedrijf. Die ene break bleek uiteindelijk voldoende, met 6-4 setwinst tot gevolg.

SET 2: Indrukwekkende servicegames

Zelfde verhaal in set twee. Opnieuw was het bij een 2-2-tussenstand dat Balázs zijn oplagspel moest inleveren, terwijl Goffin op de eigen service bijwijlen écht imponeerde. Het klasseverschil was, voor de Hongaren dan toch, pijnlijk duidelijk. Bij 4-2 leek onze landgenoot andermaal te breaken, maar Balázs trok alsnog het belangrijke zevende spel naar zich toe. Niet dat het veel aan het verhaal veranderde, want ook set twee werd met 6-4 een prooi voor Goffin. Nog eentje te gaan.

SET 3: Droge 6-0

In set drie ging het nóg vlotter. Een stuk vlotter zelfs. Balázs kon niets meer in de pap brokken en kreeg een droge 6-0 om de oren. Soms zegt een setstand alles. Met groot machtsvertoon loodste Goffin ons land naar een 2-0-voorsprong. De ontgoocheling van de vroege exit op de Australian Open lijkt verteerd.

Bemelmans knokt zich voorbij nummer 63 van de wereld

Bemelmans mocht als eerste serveren en de Limburger had het meteen lastig om op voorsprong te klimmen. Fucsovics kreeg twee kansen om door de opslag van de Limburger te gaan, maar Bemelmans bleef kalm en deed het publiek in Luik toch juichen. En de 30-jarige Genkenaar nam daarna het commando over. Dankzij gevarieerd tennis, prima opslagwerk en ook te veel onnodige fouten van Fucsovics liep hij uit tot 4-1.

De eerste set leek zo een prooi te worden voor onze landgenoot, maar zijn opponent knokte terug. Bemelmans liet de mooie kloof volledig uit handen glippen en bij 4-4 was alles te herdoen. De nummer 120 van de wereld pakte zijn eigen opslagspelletje en kreeg dan - vooruitgestuwd door het Luikse publiek - drie setpunten op de service van Fucsovics. Het derde was ook het goede: set 1 is voor België.

SET 2: Fucsovics op cruciaal moment door opslag Bemelmans

In set twee bleef Bemelmans zijn rivaal onder druk zetten. Terwijl de linkshandige Limburger zijn opslagspelletjes redelijk makkelijk kon pakken, moest Fucsovics telkens flink aan de bak om on serve te blijven. Maar bij 4-4 kantelde het muntstuk dan toch in de richting van de 25-jarige Hongaar. Hij ging door de service van Bemelmans en mocht dan serveren voor de set. Dat deed hij met succes: 4-6 en 1-1 in sets.

SET 3: Bemelmans doet het in de tiebreak

Ook in de derde set bleek het knap lastig om een break te forceren. Bemelmans en Fucsovics sleepten hun opslagspelletjes telkens redelijk vlot in de wacht en de beslissing moest daardoor vallen in de tiebreak. Bemelmans was daarin duidelijk de betere en hij liep uit tot 6-2. Maar dan sloeg de twijfel toe. Fucsovics kwam terug tot 6-5, maar het vierde setpunt was dan toch het goede voor onze landgenoot.

SET 4: Break in vijfde spel cruciaal voor matchwinst

Bemelmans nog één set verwijderd van een stunt - want dat was het toch wel. Een break in het vijfde spel bij een 2-2 tussenstand bleek uiteindelijk voldoende. Mede dankzij de sterke servicegames en erg constant tennis gaf de Genkenaar de bonus niet meer uit handen: 6-3. België op een 1-0 voorsprong. Nu is het aan David Goffin.

Bemelmans dankt zege aan "agressief spel" tegen Fucsovics

Bemelmans had het in zijn eerste Davis Cup-enkelspel in een jaar niet onder de markt tegen de Hongaar, maar haalde het uiteindelijk toch in vier sets: 6-4, 4-6, 7-6 (7/5) en 6-3 na 3 uur en 3 minuten. Een knappe zege, want Fucsovics was op de Australian Open nog goed voor een plek in de achtste finales. "Ik heb een goed niveau gehaald - denk ik - en ben kalm gebleven op de belangrijke momenten", vertelde Bemelmans meteen na de wedstrijd. "Ik heb mijn niveau van in Melbourne gehaald en daar ben ik blij om. Hij is een erg solide speler en daardoor moest ik agressief voor de dag komen, om hem zo onderuit te halen. Ik moest mijn kans durven te gaan."

Fucsovics kon na afloop dan ook niet anders dan toegeven dat hij op zijn waarde geklopt was door een tactische sterke Bemelmans. "Hij heeft een spel op de mat gelegd waar ik niet al te veel van hou. Zijn opslag zat goed en hij kwam vaak met succes naar het net. Daardoor kwam ik vandaag niet tot mijn beste tennis, ik zat niet goed in de wedstrijd. Dat is gedeeltelijk ook wel te verklaren door een voetblessure: na de Australian Open heb ik zes dagen niet getraind."