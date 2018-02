Nu ook officieel: Roger Federer zit terug op zijn troon, David Goffin blijft zevende op ATP-ranking Redactie

19 februari 2018

07u08

Bron: Belga 2 Tennis Roger Federer, gisteren winnaar van het ATP-toernooi in Rotterdam, is nu ook officieel opnieuw de nummer een van de wereld. Op de vandaag gepubliceerde ATP-ranglijst gaat de Zwitser de Spanjaard Rafael Nadal en de Kroaat Marin Cilic voor.

Toernooiwinst in New York leverde Kevin Anderson een plaats in de top tien op. De Zuid-Afrikaan steeg van elf naar negen, zijn beste notering tot nu toe.

David Goffin, die in Rotterdam de strijd moest staken in zijn halve finale tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-4), bleef status quo op zeven. De 27-jarige Luikenaar is de enige Belg in de top honderd. Ruben Bemelmans is als tweede Belg op de ranglijst 113e.



Met zijn 36 jaar en zes maanden is Federer de oudste nummer een in de geschiedenis. Hij heroverde de troon die hij begin november 2012 na een derde regeerperiode moest afstaan aan de Serviër Novak Djokovic. Djokovic hield de heerschappij tot november 2016. Daarna voerden de Schot Andy Murray en de Spanjaard Rafael Nadal de ATP-ranking aan. Federer begint aan zijn 303e week als nummer een van de wereld, een record dat hij in juli 2012 al afsnoepte van de Amerikaan Pete Sampras, 286 weken lang nummer een. Federer was eerder 's werelds nummer een van 2 februari 2004 tot 17 augustus 2008, van 6 juli 2009 tot 6 juni 2010 en van 9 juli 2012 tot 4 november 2012 .

ATP-ranking:

1. (2) Roger Federer (Zwi) 10.105 punten

2. (1) Rafael Nadal (Spa) 9.760

3. (3) Marin Cilic (Kro) 4.960

4. (5) Grigor Dimitrov (Bul) 4.635

5. (4) Alexander Zverev (Dui) 4.450

6. (6) Dominic Thiem (Oos) 4.220

7. (7) David Goffin (Bel) 3.280

8. (8) Jack Sock (VSt) 2.880

9. (11) Kevin Anderson (ZAf) 2.825

10. (9) Juan Martin del Potro (Arg) 2.815

11. (10) Pablo Carreno Busta (Spa) 2.660

12. (12) Sam Querrey (VSt) 2.595

13. (13) Stan Wawrinka (Zwi) 2.475

14. (14) Novak Djokovic (Ser) 2.470

15. (15) Nick Kyrgios (Aus) 2.395

16. (16) Lucas Pouille (Fra) 2.335

17. (17) Tomas Berdych (Tsj) 2.230

18. (18) John Isner (VSt) 2.205

19. (20) Albert Ramos-Vinolas (Spa) 1.985

20. (21) Andy Murray (GBr) 1.960

...

113.(116) Ruben Bemelmans (Bel) 518

124.(121) Steve Darcis (Bel) 463

194.(197) Arthur De Greef (Bel) 273

245.(244) Julien Cagnina (Bel) 212

258.(260) Christopher Heyman (Bel) 197

273.(273) Kimmer Coppejans (Bel) 188

309.(306) Yannick Mertens (Bel) 160

320.(318) Joris De Loore (Bel) 150

387.(385) Yannick Vandenbulcke (Bel) 105

452.(452) Clement Geens (Bel) 81

487.(489) Niels Desein (Bel) 71

493.(491) Yannik Reuter (Bel) 69

522.(573) Maxime Authom (Bel) 62

563.(561) Jonas Merckx (Bel) 54

571.(569) Jeroen Vanneste (Bel) 53

603.(615) Romain Barbosa (Bel) 47

660.(659) Zizou Bergs (Bel) 35

691.(690) Maxime Pauwels (Bel) 31

764.(763) Julien Dubail (Bel) 24

836.(816) Omar Salman (Bel) 19

884.(884) Germain Gigounon (Bel) 16

1000.(1000) Jolan Cailleau (Bel) 10

1003.(1004) Michael Geerts (Bel) 10

1226.(1229) Joran Vliegen (Bel) 4

1414.(1417) Benjamin Dhoe (Bel) 3

1416.(1420) Laurens Verboven (Bel) 2

1567.(1574) Victor Poncelet (Bel) 2

1586.(1592) Seppe Cuypers (Bel) 1

1586.(1592) Daniel Grunberger (Bel) 1

1586.(1592) Alec Witmeur (Bel) 1

1667.(1672) Loic Cloes (Bel) 1

1667.(1672) Gaetan De Lovinfosse (Bel) 1

1667.(1672) Sander Gille (Bel) 1

1746.(1752) Philippe Gelade (Bel) 1

1821.(1824) Simon Beaupain (Bel) 1

