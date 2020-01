Nu ook in het tennis: Goffin roept als eerste speler ooit in ATP-match hulp in van VAR GVS

03 januari 2020

09u46 0 Tennis Een dubbele primeur voor David Goffin. Samen met Steve Darcis en dubbelspelers Sander Gillé en Joran Vliegen won de Luikenaar niet alleen de eerste Belgische groepswedstrijd van het fonkelnieuwe ATP Cup, hij was ook de eerste tennisser ooit die op een rankingtoernooi te maken kreeg met de videoref - jawel: nu ook in het tennis.

The VAR for a foot fault for the first time ever in tennis. pic.twitter.com/qUDy6610CP José Morgado(@ josemorgado) link

De gloednieuwe ATP Cup heeft niet enkel een prijzenpot van 13,5 miljoen euro, ook wil de concurrent van de Davis Cup uitpakken met tal van innovaties. Zo is er in de drie Australische speelsteden Brisbane, Perth en Sydney een videoref actief . Vier refs posteren zich op de hoeken van het court en staan met allerhande technologie en statistieken de hoofdscheidsrechter bij. En het was toevallig Goffin die er als eerste mee te maken kreeg. In zijn duel met de Moldaviër Radu Albot maakte de Luikenaar een voetfout bij z'n opslag door de achterlijn te raken. De lijnrechter had dat in de smiezen, maar Goffin - niet helemaal wetend wat er gebeurde - was niet helemaal akkoord en riep de hulp van de VAR in. Die bevestigde echter de fout.

Het is de eerste keer dat een videoref op een rankingtoernooi wordt gebruikt. In de NextGen Finals - een toernooi met de zeven beste tennissers onder 21 jaar - werd er al mee geëxperimenteerd, maar op die Finals kunnen geen rankingpunten worden gesprokkeld, waardoor het niet tot het ATP-circuit behoort. Een historisch moment.

3-0-zege tegen Moldavië

Het hield Goffin (ATP 11) niet van de overwinning. Hij was met 6-4 en 6-1 te sterk voor Albot (ATP 46). Steve Darcis (ATP 157) had het eerste enkelspel op het Australische hardcourt daarvoor al gewonnen. Alexander Cozbinov (ATP 818) was wel een taaie klant: 6-4, 6-7 (4/7) en 7-5. Sander Gillé en Joran Vliegen versloegen in het afsluitende dubbelspel Radu Albot en Alexander Cozbinov. Het werd 6-7 (5/7), 7-6 (4/7) en 11/9. Een 3-0-zege voor België dus in de eerste groepswedstrijd.

Voor het duel tussen Darcis en Cozbinov was er even opschudding omdat de organisatie het verkeerde volkslied had afgespeeld. In plaats van de Moldavische klonk de Roemeense hymne door de speakers. De ATP diende daarvoor zijn excuses aan bij de Moldavische delegatie.

Zondag speelt België in zijn tweede match van groep C tegen Groot-Brittannië. Dinsdag volgt een treffen met Bulgarije. De zes groepswinnaars en twee beste tweedes plaatsen zich voor de knock-outfase. De finale wordt op 12 januari gespeeld, een week voor de start van de Australian Open.