Nu doet Kyrgios ook aan onderarms ‘serve and volley’ en tweenerlobs (maar winnen doet hij heel wat minder) ODBS

12 juni 2019

15u25

Bron: Tennis TV 0 Tennis Nick Kyrgios heeft na zijn uitsluiting in Rome nog eens getennist. De Australiër verloor, maar pakte wel weer uit met enkele straffe punten, waarvan een variatie op zijn onderhandse opslag als hoogtepunt. Uiteindelijk verloor Kyrgios wel van een Italiaanse nobody. Niks nieuws onder de zon dus.

New surface, same old Kyrgios 😎@NickKyrgios #MercedesCup pic.twitter.com/9qsh5UUdyU Tennis TV(@ TennisTV) link

Een dag nadat hij in een interview de vloer had aangeveegd met de helft van de toptien uit de ATP, ging Kyrgios op de Masters in Rome zwaar over de schreef. Dat culmineerde in een stoeltje dat op de court belandde, waarna de Aussie het afbolde en ook uitgesloten werd. Dat resulteerde niet eens in een schorsing, wel een boete van 20.000 euro, waarna Kyrgios Roland Garros links liet liggen (die grandslam vindt hij echt op niets trekken) en deze week aantrad op het gras van Stuttgart. Daar was hij snel uitgespeeld. Tegen Matteo Berrettini werd het in de eerste ronde 6-3 en 6-4. Maar Kyrgios zou Kyrgios niet zijn, mocht hij niet met enkele fantasietjes uitpakken. Op zijn stilaan ‘trademark’ onderhandse volley stormde hij naar het net. Berrettini lobte nog handig, waarop Kyrgios toverde met een soort tweenerlob om na nog een slagenwisseling het punt voor zijn rekening te nemen. Doorstomen om daarna ook de match te winnen, zat er echter niet in.