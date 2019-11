Novak Djokovic loodst Servië voorbij Japan in Davis Cup: “Elke zege geeft ons meer ademruimte” TLB/MGL

20 november 2019

16u06 0 Davis Cup Servië en Frankrijk staan donderdag tegenover elkaar in een duel om de winst in groep A van de vernieuwde Davis Cup, die deze week in de Spaanse hoofdstad Madrid gespeeld wordt. De groepswinst levert sowieso een stek in de kwartfinales op. Woensdag haalde het Servië van Novak Djokovic het van Japan.

De Japanners konden niet rekenen op hun sterkste speler. Kei Nishikori moest geblesseerd verstek laten voor de confrontatie met Servië. In het eerste duel won Filip Krajinovic (ATP 40) met 6-2 en 6-4 van Yuichi Sugita (ATP 104), waarna Djokovic niet meer dan 1 uur en 8 minuten nodig had om Yoshihito Nishioka (ATP 73) met 6-1 en 6-2 opzij te zetten. Het dubbelspel - als het al gespeeld wordt - kan dus alleen nog maar voor de statistieken dienen. Voor de nummer twee van de wereld is het de eerste keer sinds april 2017 dat hij in de Davis Cup uitkomt. Dinsdag klopte Frankrijk Japan met 2-1 en zo zijn de Japanners zeker uitgeschakeld.

Djokovic: “Elke zege telt”

“Nishioka is een speler met zeer snel voetenwerk. Ik ben blij dat ik van heb hem kunnen winnen.” Djokovic kijkt ook al vooruit naar het duel tegen Frankrijk. “We wisten dat het wel kon aankomen op een duel tussen ons en Frankrijk, met alle respect voor Japan, want zij hebben ook een zeer stevige ploeg. Het is goed dat we nu winnen en nu moeten we nog focussen op dat dubbelspel om met een 3-0-score te kunnen afsluiten. Elke zege telt en geeft ons wat meer ademruimte.”