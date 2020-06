Novak Djokovic heeft het zitten: nummer één van de tenniswereld test positief op corona Redactie

23 juni 2020

14u07 62 Tennis De vrees is bewaarheid. Nadat eerder al Grigor Dimitrov (ATP 19), Borna Coric (ATP 43) en Victor Troicki (ATP 184) positief testten na een totaal gebrek aan maatregelen tijdens de Adria Tour, is nu ook Novak Djokovic als organisator van de reeks exhibitiewedstrijden een coronaslachtoffer. Het nummer één van de tenniswereld maakt hiermee een erg slechte beurt, voor de sportwereld en de hele tennisfamilie specifiek een stevige wake-upcall.



In een officieel persbericht staat te lezen dat Djokovic geen symptomen vertoont, maar dat ook zijn vrouw Jelena positief testte. Hun twee kinderen, Stefan (5) en Tara (3), zijn negatief nadat ook zij getest werden na hun terugkeer uit Belgrado en Zadar, waar de wedstrijden van de Adria Tour plaatsvonden. Djokovic zal nu twee weken in quarantaine verblijven en zich na vijf dagen opnieuw laten testen.

We dachten dat het virus zo goed als verdwenen was, maar dat blijkt nu niet het geval te zijn. Een nieuwe realiteit waarmee we nog moeten leren leven Novak Djokovic

Veel volk in de tribunes dicht op elkaar geplakt, weinig mondmaskers, knuffels, high fives. Van social distancing was weinig sprake tijdens de Adria Tour. Om nog maar te zwijgen van de festiviteiten achteraf: op uitnodiging van Djokovic trokken onder meer Thiem, Zverev, Krajinovic en Dimitrov Belgrado in om er feest te vieren. In een volgepakte Lafayette Club kwam de limbo aan bod, wat later danste het illustere gezelschap zonder T-shirt op het podium.

Comment vous dire que @AlexZverev @ThiemDomi @GrigorDimitrov @filipkrajinovic @Dutzee ont adoré l’accueil de @DjokerNole 🤔



Quizz: Qui fait la limace? 🥳



(Credits to 6 people on IG : Kovacevic_bg / majamalnar / aleksandar_kk / kosuticjo / bogunovicmilos/_milenamihajlovic_/) pic.twitter.com/CSmrUBznJV Benoit Maylin(@ BenoitMaylin) link

Opvallend: de 33-jarige Serviër uitte een paar weken geleden nog zijn twijfel over een deelname aan de US Open vanwege de strikte maatregelen in New York. Bovendien had hij eerder al laten verstaan dat hij geen voorstander was om een vaccin te laten inenten.

In het persbericht verdedigt Djokovic de organisatie achter de Adria Tour. “Met het toernooi wilden we een boodschap van eenheid en solidariteit in de Balkan uitdragen. Alles wat we deden, kwam uit het hart en met de beste intenties. Om jonge spelers kans te geven competitief te tennissen. Uit menslievendheid ook, de opbrengsten gingen naar zij die het nodig hadden. De grote respons vond ik hartverwarmend. Alleen dachten we dat het virus zo goed als verdwenen was, terwijl dit niet het geval blijkt te zijn. Een nieuwe realiteit waarmee we nog moeten leren leven. Hopelijk kan dat op termijn wel weer terug. Ten slotte excuseer ik me voor elk positief geval tijdens de Tour en duim ik ervoor dat iedereen snel opnieuw gezond is.”

