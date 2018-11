Novak Djokovic dicht bij halve finale ATP Finals na tweede zege LPB

Novak Djokovic (ATP 1) blijft voorlopig foutloos op de ATP Finals in de Londense O2 Arena. De Serviër haalde het vandaag met 6-4, 6-1 van de Duitser Alexander Zverev (ATP 5). Na zijn eerdere zege tegen de Amerikaan John Isner (ATP 10) heeft 'Nole' zijn ticket voor de halve finale bijna beet.

Later op de avond neemt Isner het in de 'Groep Guga Kuerten' op tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP 7), die eerder van Zverev verloor. Als Isner aan het langste eind trekt, is Djokovic als eerste speler zeker van een plaats bij de laatste vier. Bij een zege van Cilic wordt de derde en laatste speeldag beslissend. Dan staan de duels Djokovic - Cilic en Zverev - Isner op het programma.

De 31-jarige Djokovic won het toernooi met de acht beste spelers van het seizoen al vijf keer: in 2008, 2012, 2013, 2014 en 2015. In 2016 verloor hij de finale van Andy Murray, vorig jaar was de Serviër er niet bij.