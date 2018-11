Novak Djokovic dicht bij halve finale ATP Finals na tweede zege - Agnieszka Radwanska stopt ermee LPB

14 november 2018

17u16

Bron: Belga 0

Djokovic dicht bij halve finale

Novak Djokovic (ATP 1) blijft voorlopig foutloos op de ATP Finals in de Londense O2 Arena. De Serviër haalde het vandaag met 6-4, 6-1 van de Duitser Alexander Zverev (ATP 5). Na zijn eerdere zege tegen de Amerikaan John Isner (ATP 10) heeft 'Nole' zijn ticket voor de halve finale bijna beet.

Later op de avond neemt Isner het in de 'Groep Guga Kuerten' op tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP 7), die eerder van Zverev verloor. Als Isner aan het langste eind trekt, is Djokovic als eerste speler zeker van een plaats bij de laatste vier. Bij een zege van Cilic wordt de derde en laatste speeldag beslissend. Dan staan de duels Djokovic - Cilic en Zverev - Isner op het programma.

De 31-jarige Djokovic won het toernooi met de acht beste spelers van het seizoen al vijf keer: in 2008, 2012, 2013, 2014 en 2015. In 2016 verloor hij de finale van Andy Murray, vorig jaar was de Serviër er niet bij.

Agnieszka Radwanska bergt tennisracket op

Agnieszka Radwanska zet op 29-jarige leeftijd een punt achter haar tenniscarrière. De Poolse won twintig WTA-titels, waaronder de Masters in 2015, en bereikte de finale op Wimbledon in 2012. Haar hoogste ranking is nummer twee, vandaag is ze weggezakt naar plaats 75. “Ik wil met jullie één van de belangrijkste beslissingen in mijn leven delen”, opende Radwanska haar persbabbel. “Vandaag, na dertien jaar competitietennis, heb ik beslist mijn carrière te beëindigen. Het was geen gemakkelijke knoop om door te hakken. Ik heb zoveel om dankbaar voor te zijn, waaronder twintig WTA-titels, de WTA Championships in Singapore, een Wimbledon-finale en zoveel meer. Maar jammer genoeg kan ik niet meer trainen zoals ik het gewend ben en kan mijn lichaam het niet meer opbrengen. Ik moet rekening houden met mijn gezondheid en toegeven dat ik mijn lichaam niet meer tot de vereiste grenzen kan pushen.”

Radwanska sloeg ruim 27,5 miljoen dollar (24,3 miljoen euro) prijzengeld bij elkaar, goed voor een zevende plaats in de top tien aller tijden.