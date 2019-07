Exclusief voor abonnees Novak Djokovic: de absolute nummer één van de wereld, maar niet in de harten van de mensen Filip Dewulf

15 juli 2019

20u00 1 Tennis Novak Djokovic won zondag voor de vijfde keer Wimbledon maar bleef opvallend sereen in de euforie. Alsof hij de Federer-fans, quasi het hele stadion dus, niet tegen de borst wilde stuiten.

“Hij heeft een ziekelijke obsessie met graag gezien worden, hij wil zoals Roger (Federer) zijn” De woorden van Nick Kyrgios, vanzelfsprekend geen onbesproken figuur, vielen een maand voor Wimbledon niet overal in goede aarde maar veel ophef werd er tegelijk niet over gemaakt omdat er een grond van waarheid in zit.

