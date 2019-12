Nishikori geeft forfait voor Australian Open en ATP Cup XC

30 december 2019

09u06

Bron: Belga 0 Tennis Kei Nishikori moet opnieuw zijn rentree in competitie uitstellen. De Japanse tennisser, momenteel 13de op de ATP-ranking, heeft nog altijd last van een blessure aan zijn rechterelleboog. Hij moet een kruis maken over de ATP Cup (3-12 januari) en de Australian Open (20 januari-2 februari).

"Vandaag heb ik met mijn team beslist dat ik nog niet honderd procent klaar ben om op het hoogste niveau aan te treden", verklaart de 29-jarige Japanner op de website van de Australian Open. "Deze beslissing was niet eenvoudig, want Australië is één van mijn favoriete plaatsen om te tennissen."

Nishikori, in 2019 kwartfinalist in Melbourne, staat aan de kant sinds hij op 30 augustus in de derde ronde werd uitgeschakeld op de US Open. Een hardnekkige elleboogblessure hield hem vervolgens weg van het court. In oktober ging hij onder het mes.

Ook voor de ATP Cup, een nieuw toernooi voor teams dat het seizoen opent, is het forfait van Nishikori slecht nieuws nadat eerder ook Andy Murray (geblesseerd) en Roger Federer (persoonlijke redenen) verstek lieten gaan. België, ondergebracht in groep C in Sydney, neemt het op tegen Groot-Brittannië, Bulgarije en Moldavië.